רוסיה שיגרה הלילה (בין שבת לראשון) את אחת המתקפות הגדולות והמסיביות ביותר על ערי אוקראינה בתקופה האחרונה. כוחות ההגנה האווירית של אוקראינה הודיעו שהפילו הלילה 52 מתוך 54 מל"טים איראניים ששיגר צבא רוסיה, שיא חריג חדש, בתזמון מעניין – עם ציון יום הקמתה ה-1,541.

לפחות אדם אחד נהרג ועוד שלושה נפצעו במתקפה החריגה, כך הודיע הלילה ויטלי קליצ'קו, ראש עיריית קייב, ואמר כי יותר מ-40 מל"טים יורטו בשמי הבירה. באופן מסורתי, קייב חוגגת ביום הולדתה במסיבות רחוב, הופעות, תערוכות ציבוריות פתוחות, וגם השנה תוכננו אירועים שונים – אולם בהיקף קטן ומצומצם יותר.

חודש מאי הפך לאחד החודשים הקשים ביותר בהיסטוריה של אוקראינה, והמתקפה הלילה הייתה הפעם ה-14 בחודש הנוכחי בלבד שרוסיה שיגרה מתקפה אווירית לעברה. רוסיה הגבירה מאוד את היקף ירי טילי השיוט והטילים הבליסטיים וההיפר-סוניים, לצד שיגור מאות מל"טים מתאבדים איראניים.

ההסלמה החריגה מגיעה על רקע דיווחים, בין היתר מהדלפת המודיעין האמריקנית הגדולה לפני כחודשיים, על שחיקה גדולה מאוד ביכולות מערכות ההגנה האווירית באוקראינה. למרות זאת, במערב פועלים בתקופה האחרונה לשיפור המצב, עם כמה חבילות סיוע גדולות מארה"ב, יחד עם העברת מערכות הגנה אווירית חדשות מארה"ב, גרמניה ועוד.

המתקפה הלילה גרמה למצב שתושבי קייב שמעו אזעקות במשך יותר מחמש שעות ברציפות. בכמה אזורים במחוז הבירה נרשמו שרפות ונזקים, וככל הנראה מדובר בשברי רסיסים שנפלו אל הקרקע כתוצאה מיירוטים מוצלחים. על פי רוב, כוחות ההגנה האווירית של אוקראינה שומרים על אחוזי יירוט גבוהים במיוחד, גם בלילות אינטנסיביים ומאומצים.

The Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Valerii Zaluzhny: "The time has come," he said this morning with mysteriously. #StandWithUkraine pic.twitter.com/1ekO8LH7Yj