צבא אוקראינה הצליח לרשום הצלחה מבצעית יוצאת דופן במהלך סוף השבוע, לאחר שהצליח ליירט טיל בליסטי היפר-סוני של צבא רוסיה. מפקד חיל האוויר האוקראיני הודיע רשמית כי בלילה שבין חמישי לשישי יורט בהצלחה טיל אוויר-קרקע KH-47 קינז'אל על ידי אחת מסוללות ההגנה האווירית מסוג פטריוט, שרק בשבועות האחרונים נכנסה לפעילות מבצעית.

האוקראינים הודיעו כי הטיל יורט באזור הבירה קייב, במסגרת מתקפת טילים של הרוסים. זו הפעם הראשונה שצבא אוקראינה מצליח ליירט טיל בליסטי היפר-סוני, וייתכן שגם הפעם הראשונה בהיסטוריה שמתבצע ירוט שכזה במסגרת קרבית מבצעית. בתחילה הדיווח על היירוט פורסם על ידי מקורות אוקראיניים לא רשמיים – וזכה להכחשה רשמית מצד דובר חיל האוויר האוקראיני, אולם בהמשך זכה לאישור.

Successful interception of Russian "hypersonic" Kh-47 "Kynzhal" missile by the Armed Forces of Ukraine around 02:40 on May 4 in the sky over Kyiv is claimed. As claimed, presumably by Patriot air defense system



More details here - https://t.co/Mf9dFEyf5j pic.twitter.com/iaK5w18PMI — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) May 5, 2023

מדובר בלא פחות ממכה לפוטין ורוסיה – שהוכח שאחד הנשקים החשובים והמרכזיים שלהם במלחמה ניתן לנטרול. לאורך השבועות האחרונים חזרו והדגישו בצבא אוקראינה כי אין ביכולתם ליירט טילים בליסטיים היפר-סוניים של רוסיה, כחלק מהמאמץ של קייב לזכות בסיוע נוסף בתחום ההגנה האווירית מצד מדינות המערב. בשנת 2018 חשף פוטין את הטיל – והודיע כי אין בעולם מערכת הגנה אווירית שמסוגלת להפיל אותו.

בשבועות האחרונים נכנסו לפחות שתי סוללות פטריוט מתוצרת אמריקנית לפעילות מבצעית באוקראינה, לאחר שהתקבלו על ידי ארה"ב וגרמניה. בשבוע שעבר ביקר נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בהולנד – שם ראה סוללת פטריוט נוספת שצפויה לעבור בתקופה הקרובה לאוקראינה.

מטוס מיג 31 נושא טיל קינז'אל | צילום: kremlin.ru

ההודעה על היירוט החריג של האמל"ח הרוסי המתקדם והקטלני מגיע דווקא ימים לאחר שברוסיה איימו כי יפגעו באוקראינה בצורה "לא פרופורציונלית", וכי בידי רוסיה האמצעים המתאימים לכך – בעקבות מתקפת המל"טים על הקרמלין. על רקע מצבה הקשה בשדה הקרב – נשאלת השאלה אילו אמצעים קונבנציונלים נוספים נותרו לרוסיה כדי לפגוע באוקראינה בצורה שלא עשתה עד כה.

לקראת מתקפת הנגד – רוסיה מפנה אזרחים מהשטחים הכבושים

רשויות הכיבוש הרוסי במחוזות הכבושים בדרום אוקראינה, זפוריז'יה וחרסון, הודיעו על תחילת פינוי אזרחים מ-18 יישובים שונים הסמוכים לקו העימות בחזית. המושל הרוסי בעיר אנרגודאר, שם ממוקמת תחנת הכוח הגרעינית הגדולה של מחוז זפוריז'יה, הודיע על תחילת פינויים של ילדים, קשישים, נכים וחולים – ואמר כי "יש חשש שהאויב ינסה להפציץ ארטילרית את האזורים הללו".

בכלי התקשורת באוקראינה מציינים כי הרוסים "נמצאים בפאניקה" – לקראת אפשרות של מתקפת הנגד המתוכננת בקייב, ומזכירים כי הרוסים פינו אזרחים מאזור חרסון, זמן לא רב לפני כיבושו על ידי צבא אוקראינה בנובמבר. אחת ההערכות היא כי הרוסים נערכים הגנתית למתקפה, ומפנים אזרחים שאינם יכולים לשמש בלחימה, תוך היערכות להפצצה נרחבת של כל האזור, גם מצידם. המכון לחקר המלחמה (ISW) מציין כי פינוי האזרחים עשוי להיות הכנה של הרוסים לקרב הצפוי.

Southern #Ukraine Updates:



Russian occupation officials continue to plan for mass forced evacuations in #Zaporizhia Oblast.



Russian occupation authorities temporarily suspended transport across the #Kerch Strait Bridge on May 6. https://t.co/bGDmUq530F https://t.co/GyeQ7EQJUS pic.twitter.com/Y63HtzyOXN — ISW (@TheStudyofWar) May 7, 2023

בנוסף, בימים האחרונים מתרבים הדיווחים כי הרוסים פועלים להגביר את אחיזתם ושליטתם במחוזות הכבושים. לאחרונה חתם הנשיא הרוסי פוטין על צו המאפשר לגרש מהאזורים את כל האזרחים שיסרבו לקבל אזרחות רוסית.

the occupiers are increasingly nervous in anticipation of a counteroffensive by the Defense Forces of Ukraine. A real panic began in the temporarily occupied part of the Zaporizhia region - the invaders announced an evacuation and are urgently evacuating their families



In… pic.twitter.com/oECrSceTl8 — Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) May 5, 2023

על פי כמה עדויות של מקומיים, הרוסים מנעו גישה לטיפול רפואי מאזרחים אוקראינים שסירבו לקבל על עצמם דרכון רוסי. בנוסף, עדויות נוספות מלמדות כי הרוסים עוצרים רכבים בנקודות בידוק ארעיות בכבישים, ומאיימים להחרים רכבים ללא לוחיות רישוי של מוסקווה. עוד עולה כי גם בתקופה האחרונה נעשה מאמץ רוסי לעצור אזרחים הנחשדים בתמיכה בצבא אוקראינה או בסיוע לו.

לאחרונה חלה גם הסלמה ביחס העולמי לנעשה בתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה, הגדולה ביותר באירופה. רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, אמר כי המצב בתחנה נעשה הרבה יותר "בלתי צפוי ומסוכן" – ויש לפעול ביתר שאת למניעת תקלה גרעינית. בשבוע שעבר חשף המודיעין הבריטי צילומי לוויין המוכיחים כי הצבא הרוסי הציב נשק ואמצעי לחימה באחת מעמדות היצור של האנרגיה הגרעינית.

פריגוז'ין הודיע – מוכן להעביר את העמדות לצ'צ'נים וקדירב

יבגני פריגוז'ין, מנהיג קבוצת וגנר, החברה הצבאית הפרטית שהובילה במשך חודשים ארוכים את הלחימה בעיר המפתח באחמוט, הודיע כי הוא נערך להעביר את עמדות אנשיו לגדודי "אחמט", כוחותיו של המנהיג הצ'צ'ני הידוע לשמצה רמזאן קדירוב. קדירוב מצידו, הודיע כי אנשיו החלו להתאמן ולהיערך לתפיסת העמדות – בעיר שהפכה לעי חורבות ומהווה את זירת העימות העיקרית בין רוסיה ואוקראינה במשך חודשים ארוכים.

הבוקר, כבר ניכר כי הסרטון וכל האיומים של פריגוז'ין היו הצגה אחת גדולה: הוא הודיע כי הובטח לו, בשיחה לילית עם משרד ההגנה הרוסי, לקבל "נשק ותחמושת ככל שיידרשו לו". באופן לו מפתיע, נראה כי פריגוז'ין בסך הכול עשה שימוש ציני במותם של אנשיו כדי לקדם את מטרותיו ולהשיג את מבוקשו.

בסרטון שפרסם בסוף השבוע הביע פריגוז'ין זעם רב על משרד ההגנה הרוסי – וחזר על טענותיו הרבות בנוגע לאי עמידה של מוסקווה בדרישות התחמושת והאמל"ח של כוחותיו, מה שמוביל לנפגעים רבים. הוא הצטלם על רקע עשרות מגופות לוחמיו, והאשים שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו ומפקד הצבא האוקראיני ואלרי גרסימוב, באחריות למותם.

מנהיג צ'צ'ניה קדירוב ומנהיג קבוצת וגנר פריגוז'ין

אתמול נפצע קשה זכר פרילפין, סופר רוסי ותועמלן ידוע של משטר ולדימיר פוטין, בפיצוץ רכבו במחוז ניז'ני נובגורוד, ממזרח למוסקווה. בעוד פרילפין הצליח לשרוד את מה שנראה כניסיון חיסול מכוון, נהגו נהרג במקום. ברוסיה מציינים את הקשר של האירוע לחיסולה של דריה דוגינה, בתו של איש הרוח אלכסנדר דוגין, מקורבו של פוטין. בפעם השנייה בכמה ימים – במוסקווה האשימו מיידית את ארה"ב במעורבות "עיקרית" בפיצוץ, ואמרו כי ביצעה זאת ביחד עם הכוחות האוקראינים.

בינתיים, הלחימה בין רוסיה ואוקראינה נמשכת כל העת: הרשויות הרוסיות הודיעו הבוקר כי הצליחו להפיל 10 מל"טים ששיגרה אוקראינה לכיוון חצי האי קרים, מתוכם לפחות שלושה לעבר נמל סבסטופול. בתקופה האחרונה ניכר כי אוקראינה הגבירה מאוד את ניסיונות שיגור המל"טים התוקפים לעבר יעדים שונים, בין היתר בחצי האי קרים. בשבוע שעבר התרחשו כמה אירועי שרפות גדולים של מכלי ומתקני דלק רוסיים שנפגעו על ידי מל"טים ששיגרה קייב.