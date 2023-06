מרד צבאי ברוסיה: יבגני פריגוז'ין, מנהיג קבוצת וגנר, הודיע הלילה (בין שישי לשבת) שכוחותיו חצו את הגבול מאוקראינה לרוסיה והשתלטו על העיר רוסטוב על הדון, בדרום-מערב רוסיה. פריגוז'ין פתח במסע צבאי אלים ומתוקשר נגד בכירי משרד ההגנה הרוסי, שר ההגנה סרגיי שויגו ומפקד הצבא ואלרי גרסימוב, לאחר שלטענתו הם הורו אמש על הפצצת אנשיו, והרגו רבים מהם, במסגרת מתיחות עזה בין שני הצדדים.

שכירי החרב של קבוצת וגנר | צילום: reuters

פריגוז'ין הודיע כי לאחר שהוא ואנשיו השתלטו על העיר רוסטוב על הדון – הם מאיימים להמשיך להתקדם גם לכיוון עיר הבירה מוסקווה. עדיין קשה לקבוע עד כמה רציני הניסיון של פריגוז'ין "להילחם" בכוחות ההגנה הרשמיים של רוסיה, או שמדובר בניסיון שלו להשיג הישגים פוליטיים מקומיים. ברשת קיים תיעוד קשה לצפייה המיוחס לרגעים שלאחר ההפצצה של משרד ההגנה הרוסי על אנשיו של וגנר אמש.

First sighting of Prigozhin, in a video posted by a Wagner channel. It says he's in the Rostov army HQ "negotiating" with deputy defense minister Yunus-Bek Yevkurov.



"We want [Gerasimov] and Shoigu. Until they're here, we'll stay, block off Rostov, and head to Moscow," he says." pic.twitter.com/akox3BNdsL — max seddon (@maxseddon) June 24, 2023

לדבריו, כוחותיו השתלטו על מתקנים צבאיים בעיר החשובה, כולל על שדה התעופה הצבאי. "הרמטכ"ל ברח מכאן ברגע ששמע שאנחנו מתקרבים לבניין המפקדה", אמר פריגוז'ין. פריגוז'ין הציב דרישה ברורה ששר ההגנה ומפקד הצבא יגיעו אליו ויקיימו איתו משא ומתן – בקשה שספק אם יוכלו להיענות לה במצב העניינים הנוכחי.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, ארכיון | צילום: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/AFP

הלילה טען פריגוז'ין שאנשיו הפילו שלושה מסוקי קרב של צבא רוסיה במהלך הדרך של אנשיו לרוסטוב. בקרמלין התייחסו כבר אתמול לנעשה ואמרו שהנשיא פוטין מעודכן בכל פרטי הסיטואציה ושכל "הצעדים הדרושים ננקטו". על פי דיווחים בתקשורת הרוסים הרשמית, הופעל ברוסיה מבצע 'מבצר' הפועל להגברת הכוננות וכוחות מערכת הביטחון בבירה. במוסדות משרד ההגנה הרוסי הוגברה מאוד האבטחה והכוננות.

קבוצת וגנר | צילום: reuters

התביעה הרוסית הרשמית ברוסיה הודיעה אתמול כי פתחה בחקירה פלילית נרחבת נגד פריגוז'ין בשל ניסיון התקוממות חמושה. על פי ההודעה, העונש על העבירה נע בין 12 ל-20 שנות מאסר. גורמים לא רשמיים המזוהים עם קבוצת וגנר, כמו ערוצי טלגרם בעלי תפוצה של עשרות ומאות אלפי עוקבים ברוסיה, קראו אתמול לבצע הפיכה צבאית ברוסיה ולהעמיד לדין את כל אנשי הצבא שיתנגדו למהלך שלהם. " כל אנשי הצבא שלא ישתפו פעולה עם ניסיון ההפיכה ייחשבו לבוגדים התומכים בצבא אוקראינה".

In the #Voronezh region, a pickup truck with a #Wagner machine gun and an unknown truck (most likely of a civilian) were destroyed.



The authorities of the Voronezh region may ban mass events and start car inspections.



On the route of the Wagnerites in the Rostov region, at… pic.twitter.com/BN0bNTYlV6 — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

תחילתו של הסיפור אתמול, בהודעה של פריגוז'ין, מפקד היחידה הצבאית הפרטית קבוצת וגנר, שאינה משתייכת באופן רשמי לכוחות הצבא הרוסיים, כי כוחות משרד ההגנה של רוסיה הפציצו באמצעות טילים ומסוקים מחנה של אנשיו. לדבריו, רבים מלוחמיו נהרגו ונפצעו, והוא הבטיח לנקום. בין היתר נפוצו בלילה דיווחים על שיירה של אנשיו באורך 50 ק"מ שעזבו את עמדות הקרב באוקראינה ויצאו להילחם ברוסיה.

עוד לפני כן, פרסם פריגוז'ין דברים חמורים מאוד מבחינת הרוסים, כאשר טען דברים הנוגדים בתכלית את הנרטיב הרוסי בנוגע למלחמה באוקראינה. כך למשל, טען כי רוסיה לא הייתה נתונה לשום איום מצב אוקראינה ומדינות ברית נאט"ו. עד היום נהג פריגוז'ין "להתקוטט" עם משרד ההגנה הרוסי על סוגיות טקטיות, ולא מהותיות.

Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the "SMO". In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1 — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

לאורך חודשי המלחמה חלה הסלמה חמורה במתיחות בין משרד ההגנה הרוסי בראשות השר סרגיי שויגו לבין קבוצת וגנר, חברה צבאית פרטית, בפיקודו של פריגוז'ין. במהלך חודשי הלחימה הקשים בעיר באחמוט האשים פריגוז'ין את שויגו ומפקד הצבא גרסימוב כי אינם מספקים מספיק תחמושת לאנשיו בקרב, והאשים אותם במותם של רבים מלוחמיו, ואף כינה אותם "בוגדים".

מנהיג קבוצת וגנר יבגני פריגוז'ין במלחמה באוקראינה | צילום: מתוך תיעוד שעלה ברשתות החברתיות, שימוש לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים

בחודש האחרון, לאחר כיבוש באחמוט, חלה הסלמה נוספת במתיחות המסגרת ניסיון של משרד ההגנה הרוסי למגר את כוחה העולה של קבוצת וגנר. מאז, ניכר שפריגוז'ין החריף את הטון במסגרת המאבק.

מהי קבוצת וגנר?

קבוצת וגנר (המכונה רשמית PMC Wagner) התגבשה והזדהתה לראשונה ב-2014, כאשר תמכה בכוחות הבדלניים הפרו-רוסים במזרח אוקראינה. באותה העת היה מדובר בארגון חשאי שפעל ברובו באפריקה ובמזרח התיכון, ומנה לפי ההערכות כ-5,000 לוחמים - רובם ותיקי גדודי העילית והכוחות המיוחדים של רוסיה.

קבוצת וגנר | צילום: reuters

כיום, מניין הכוח של הקבוצה עומד "כמעט בוודאות על 50 אלף לוחמים באוקראינה, והפך למרכיב מרכזי במערכה במדינה", כך אמר משרד ההגנה הבריטי בינואר. עוד נאמר, ופורסם ב-BBC כי הארגון החל לגייס שכירי חרב רבים בשנת 2022 בשל קשיים של הצבא הרוסי בגיוס חיילים סדירים. לפי הודעה שפרסמה בתחילת השנה המועצה האמריקנית לביטחון לאומי, כ-80% מהחיילים של וגנר באוקראינה גויסו מתוך מבתי הכלא.

קבוצת וגנר | צילום: reuters

למרות שכוחות שכירי חרב אינם חוקיים ברוסיה, קבוצת וגנר נרשמה כחברה בשנת 2022 ופתחה מפקדה חדשה בסנט פטרסבורג. הקבוצה לקחה חלק משמעותי בכיבושה של העיר באחמוט שבמזרח אוקראינה, בידי רוסיה. חברי הקבוצה נאשמים לכאורה בפשעים רבים שביצעו במהלך הלחימה. בין היתר, 3 משכירי החרב שלחמו בה מואשמים על ידי התובעים האוקראינים שהרגו ועינו אזרחים ליד קייב באפריל 2022, לצד חיילי הצבא הרוסי.