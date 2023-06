צרפת בוערת: שלושה ימים בלבד עברו מאז שירה שוטר התנועה בנער בן ה-17, וההפגנות האלימות ברחובות צרפת רק הולכות ומתגברות. לפי שר הפנים של צרפת, ג'ראלד דרמנאן, במהלך הלילה נעצרו בצרפת יותר מ-600 מפגינים בגין ונדליזם, אלימות נגד שוטרים ושורה של מקרי הצתה. נשיא צרפת, עמנואל מקרון, צפוי לקיים בשעות הקרובות דיון חירום.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים מאות שוטרים מנסים לדחוק את המפגינים - ללא הצלחה. בסרטונים אחרים, ניתן לראות את שרפות הענק שמילאו את הרחובות. בין היתר, הציתו המפגינים מנוף בגובה רב, סניף בנק ומבנים כמו בתי ספר או בתי עירייה.

Looting and arson being reported in multiple cities across France, as riots continue for a 3rd night pic.twitter.com/QB2Dy423um

בין ערימות הפסולת בוערת, ניתן למצוא ברחובות גם כתובות ריסוס, כמו: "צדק!", "המשטרה רוצחת" או "נקמה למען נאאל". המהומות לא נותרו באזור פריז בלבד, והתרחשו גם בעיר טולוז בדרום-מערב המדינה, ובערים שונות בצפון/ בעיר נאנטר נעצרו 15 מפגינים בגין הצתת סניף בנק, ובמרסיי נעצרו 6 נוספים בחשד שכיוונו זיקוקים בוערים לעבר כוחות המשטרה.

לצד כוחות המשטרה הרבים, ניצבו גם לוחמי יחידת העילית למיגור טרור של משטרת צרפת - כוח ה"ריין". אמש שיבח שר הפנים הצרפתי דרמנאן את כוחות המשטרה על "עבודה אמיצה ביותר", ונתן הוראה חד משמעית: "להתערב באופן שיטתי בכל אירוע אלימות כדי לדכא אי-שקט ברחובות".

France is not OK. Police and fire have lost complete control of their major cities. #France #FranceRiots #FranceProtests pic.twitter.com/n2qEtKikzP