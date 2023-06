נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס היום (שישי) למוצאו היהודי של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי: "יש לי הרבה חברים יהודים, והם אומרים שוולודימיר זלנסקי הוא לא יהודי אלא בושה לעם היהודי. זו לא בדיחה". את הדברים אמר פוטין בפורום הכלכלי בסנט פטרבורג, הצהרה שהתקבלה במחיאות כפיים רבות מהקהל שישב באולם.

פוטין ענה על שאלותיו של הסופר הרוסי-אמריקני דמיטרי סיימס שראיין אותו על הבמה. סיימס אמר לפוטין כי אף לו אחת מההצהרות שלו לגבי אוקראינה לא מעוררת במערב כל כך הרבה זעם כמו הטענה של פוטין כי הכוחות הלאומניים – הנאצים, שולטים באוקראינה. עוד הוסיף סיימס כי לרוב הצהרות כאלה מתקבלות במערב בהרמת גבה מכיוון שזלנסקי הוא ממוצא יהודי ומדובר בנשיא שהעם האוקראיני בחר בו.

פוטין המשיך ואמר כי הוא לא מתלוצץ וכי לא מדובר באמירה אירונית. לדבריו: "אם אנחנו נסתכל על הגיבורים שהם מדברים עליהם, הגיבורים של אוקראינה, אלה ניאו נאציים שתומכים בהיטלר. בשואה הושמדו 6 מיליון יהודים, בהם 1.5 מיליון באוקראינה – בין היתר בידי קבוצות עברייניות שרצחו יהודים ואוקראינים".

