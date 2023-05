בן ואביאל חדד הם שני בני הדודים היהודים שנורו למוות באירוע הירי סמוך לבית כנסת בתוניסיה אמש (רביעי). אביאל, הוא בעל אזרחות ישראלית. בתקרית שהתרחשה במהלך חגיגות ל"ג בעומר המסורתיות - נהרגו שניים נוספים, ו-10 נפצעו. "משרד החוץ נמצא בקשר עם בני משפחת ההרוג ונערך לסייע לישראלים נוספים בהתאם לצורך. פרטים נוספים ימסרו בהמשך", נמסר.

מרדכי מדר, קרוב משפחתם של בן ואביאל סיפר ל-103FM: "זה פשוט מישהו שבא לפגוע ביהודים. הוא שוטר, לא בטוח או שלא היה לו נשק וחטף לשוטר את הנשק, או שבאמת היה לו נשק והוא בא לפגוע היהודים". לדבריו, בזמן הירי הם היו בחנייה והיו אמורים להיכנס למתחם בית הכנסת: "הם ראו שוטר עם נשק גדול שירה לכל עבר".

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות, נראו המתפללים מבוהלים וצועקים לאחר שמיעת הירי. "משהו קורה פה, אמצע האירוע", אמר הצלם שתיעד את המתרחש במהלך החגיגות בבית הכנסת. במקביל, המתפללים הונחו להתבצר במקום במשך שעות. עד כה, סיבות האירוע נבדקות ועדיין לא נאמר רשמית כי מדובר בפיגוע טרור.

