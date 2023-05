הקרב הארוך ביותר במלחמה באוקראינה הגיע לסיומו: לאחר תשעה חודשים קשים ועקובים מדם - משרד ההגנה הרוסי הודיע שהצליח לכבוש את העיר באחמוט שבמחוז דונייצק. במוסקווה פרסמו הודעה רשמית על כיבוש העיר, שעות לאחר שיבגני פריגוז'ין, מנהיג קבוצת וגנר, הודיע על כך בסרטון וידאו שפרסם. הקרב על באחמוט, נקודת העימות העיקרית בין שני הצבאות בחודשים האחרונים, גבה את חייהם של עשרות אלפי חיילים ואזרחים.

"כתוצאה מהמתקפות הנרחבות של קבוצת וגנר, ובסיוע של כוחות הארטילריה וחיל האוויר של צבא רוסיה, הושלם שיחרורה של ארטיומובסק (שמה הרוסי של באחמוט, א"ר)", נמסר בהודעה רשמית של משרד ההגנה במוסקווה. הקרמלין הודיע כי פוטין בירך את פריגוז'ין על ההצלחה, וכל לוחם וחייל שסייע בכך יזכה במדליה ובכבוד הראוי. הכיבוש של באחמוט מהווה את ההצלחה הגדולה ביותר של צבא רוסיה בלחימה מאז חודשי הקיץ.

Footage of Russian Wagner Forces raising flags over Bakhmut, after an attack that lasted over nine months. pic.twitter.com/lnRLsuPmbE