נשיא ארה"ב ג'ו ביידן נשא הערב (שלישי) דברים והתייחס למאמצים האמריקנים לסייע לישראל."נבטיח שלישראל יישארו אמצעי לחימה, נבקש מהקונגרס לנקוט פעולה מהירה עבור שותפינו. זו לא פוליטיקה - זה ביטחון אמריקה וביטחון העולם". על שליחת נושאת המטוסים האמריקנית לכיוון ישראל אמר ביידן: "אנו מוכנים להתערב ברגע שיהיה צורך בכך".

"ברגע זה נהיה ברורים מאוד - אנחנו עומדים לצד ישראל. אין הצדקה לטרור, אין תירוץ לטרור", הדגיש הנשיא האמריקני. "חמאס לא מגן על כבוד העם הפלסטיני אלא רוצה לחסל את מדינת ישראל. הם משתמשים בפלסטינים כמגן אנושי". בהמשך הוסיף: "החמאס הוא כמו הפלגים הכי אכזריים בדעאש".

הנשיא ביידן פתח את הצהרתו ותיאר את המתקפה של חמאס: "1,000 אזרחים נטבחו בישראל, מתוכם לפחות 14 אזרחים אמריקנים. הורים הגנו בגופם על ילדים, משפחות שלמות נשחטו, נשים נאנסו ושורדי שואה נחטפו. משפחות רבות עדיין ממתינות לשמוע מה עלה בגורל בני משפחותיהם. נשבר פה כל קוד של המוסר האנושי".

לצד זאת, הדגיש הנשיא האמריקני שאמר לראש הממשלה נתניהו בשיחה שקיימו מוקדם יותר היום כי "דמוקרטית חזקות כי הן פועלות בהתאם לחוק הבין-לאומי". הוא סיים את דבריו במסר לשחקנים הנוספים באזור והזהיר: "מי ששוקל לנצל את המצב, אני אומר לו - אל (Don't)". אחרי הנאום, הודיע משרד החוץ האמריקני כי אנתוני בלינקן יבקר בישראל בימים הקרובים.

On behalf of the entire people of Israel, thank you @POTUS Joe Biden. You have shown once again what a great friend you are of Israel, its people, and the Jewish People as a whole. We are truly grateful.