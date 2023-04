האוכלוסייה ברוסיה מושפעת בצורה ניכרת מהמלחמה באוקראינה, למרות שאינה נתונה להפצצות ולחימה יומיומית מחוץ לפתח ביתם. מאז פרצה המלחמה לפני 14 חודשים, נפגעה מאוד רוסיה בתחומים כלכליים ומדיניים נרחבים – מה שפוגע ישירות כמעט בכל אזרח רוסי. הצרות הללו מתווספות לעובדה שיותר מ-200 אלף חיילים רוסים נהרגו ונפצעו בלחימה – מה שאף הוא משפיע על החברה והכלכלה במדינה. כעת, בעיה גדולה נוספת משפיעה בצורה קשה על החברה: שחרור של אלפי אסירים מסוכנים בחזרה לבתיהם.

מנהיג קבוצת וגנר יבגני פריגוז'ין התבטא לאחרונה ואמר שיותר מ-5,000 אסירים שגויסו על ידו למלחמה באוקראינה כבר סיימו את חוזה ההעסקה שלהם, זכו לחנינה – וחזרו לבתיהם ברוסיה. לפני חודשים רבים החלה קבוצת וגנר לגייס מבתי הכלא ברוסיה אסירים מורשעים למלחמה – תחת חוזה לשישה חודשים, הקובע כי מי שיישאר בחיים בתום תקופה זאת – יזכה לחנינה וישוחרר מגיוסו ומאסרו.

רבים מקרב גורמי החברה האזרחית ברוסיה מביעים שאט נפש גדולה מהעובדה שאלפי אסירים ייקלטו בחזרה בחיי הקהילה האזרחית. עיתון "הגרדיאן" הבריטי מביא שורת דיווחים המצדיקים את חשש האזרחים – ומצביעים על מסוכנותם הגדולה של רבים מהאסירים השבים אל החברה האזרחית ברוסיה.

סוסלאן ואלייב, גבר בן 38 מצחינוואלי, בירת מחוז דרום אוסטיה בקווקז השייך דה-פקטו לרוסיה, נרצח בשבוע שעבר בדקירות, באופן שזעזע את כל תושבי העיר בדרום-מערב רוסיה. זמן קצר לאחר הרצח, הודיעה המשטרה המקומית כי עצרה חשוד ברצח: גאורגי סיוקאייב, רוצח מורשע שגויס למלחמה באוקראינה על ידי אנשי וגנר, ולאחרונה שוחרר בתום תקופת חוזהו. פריגוז'ין עצמו הגן על הרוצח, וטען כי הוא פעל להגנה עצמית שלו ושל אנשים נוספים שהיו בסביבה.

במקרה אחר, בסוף חודש מרץ, נרצחה יוליה בויסקיץ', פנסיונרית בת 85 מעיירה מנומנמת בשם נוביי בורץ, כ-600 ק"מ ממזרח למוסקווה. הרוצח, כפי שגילו הרשויות בתוך זמן קצר, הוא איוואן רוסומאקין, גבר בן 28, שגם הוא, באופן לא מפתיע, שוחרר לאחרונה מחוזה ההעסקה שלו על ידי קבוצת וגנר במלחמה באוקראינה.

רוסומאקין הורשע בשנת 2020 ברצח, ונידון ל-10 שנות מאסר. הקהילה הקטנה בנוביי בורץ הייתה חרדה במיוחד משחרורו הצפוי לאחר המלחמה, ואף כינסו ישיבה מיוחדת של התושבים, ובסופה פורסמה אזהרה שמדובר ב"טיפוס בעייתי הנוהג להסתבך בצרות". כל זה לא הפריע לו – לאחר שהתברר כי הוא פרץ לביתה וחיסל אותה במכות גרזן.

"המדינה, ופוטין ופריגוז'ין באופן אישי, אשמים במותה וצריכים לתת תשובות על כך", אמר בעילום שם לגרדיאן קרוב משפחה של בויסקיץ' המנוחה. "הם שיחררו מפלצת חולה לתוך החברה שלנו", הוסיף.

אלכסיי סביצ'ב הוא אסיר שגוייס לקבוצת וגנר למלחמה באוקראינה, ובשבוע שעבר התראיין לפודקאסט מקומי, שם חשף רבות מהזוועות שהוא ואנשיו ביצעו באזרחים, שבויי מלחמה וסרבנים רוסים. באותו ריאיון סיפר כי מאז שחזר לחיים האזרחיים ברוסיה, הוא השקיע את כל כספו בשתיית אלכוהול ושירותי מין.

לדבריו, הוא חזר עם סכום גדול של כמיליון רובל (עשרת אלפים דולר), והשקיע את כולו באלכוהוליזם וזנות. הוא סיפר שהוא מתקשה לעשות דברים אחרים מאז שחזר, ובכמה פעמים רבות נעצר על ידי המשטרה בהפרות סדר מקומיות בשעת לילה מאוחרת. "אני שותה כמעט ללא הפסקה, סוף סוף אני חופשי ויש לי כסף", סיפר. הוא אמר כי בכל פעם שנעצר, הציג לשוטרים את המדליות של המלחמה – ושוחרר. "השוטרים התנהגו אליי כמו גיבור", אמר.

גם בעיתון ניו יורק טיימס התייחסו למגמת גיוס האסירים, ודווח שכ-20% מהאסירים שגויסו לצבא רוסיה וקבוצת וגנר במלחמה באוקראינה נמצאו חיוביים לנגיף ה-H.I.V, והעדיפו להישלח ללחימה ולא להישאר בכלא - במטרה לשדרג את אופי הטיפול הרפואי בהם. הנתונים מתבססים על בדיקות רפואיות שעברו האסירים שנפלו בשבי האוקראיני ושיחות שנערכו איתם.

תקרית חמורה התרחשה ביום חמישי בעיר בלגורוד ברוסיה, לא רחוק מהגבול עם אוקראינה, באזור העיר חארקוב. פיצוץ עז ומפתיע התרחש במרכז העיר, וגרם לפציעתם הקשה של שני אזרחים מקומיים. שעות בודדות לאחר מכן משרד ההגנה הרוסי הודה במפתיע: מטוס קרב רוסי מדגם SU-34 הפיל "בשוגג" חימוש במרכז העיר.

Quite a couple of days in the Russian city of Belgorod. First a Su-34 fighter jet accidentally bombs the city (see video). Now 3000 residents are being evacuated from their homes after another “aircraft bomb” (this one unexploded) is discovered in the same area. pic.twitter.com/E6SfcoQxqp