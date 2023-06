צבא אוקראינה ממשיך להתקדם במתקפת הנגד מול כוחות הצבא הרוסי, והמשיך לצבור הישגים בלחימה במהלך סוף השבוע. הנשיא וולודימיר זלנסקי אישר אתמול (שבת) לראשונה כי צבאו פתח במתקפה נגד כוחותיו של הנשיא פוטין, סירב למסור פרטים, אך אמר: "הגנרלים שלי אופטימיים, תמסרו את זה לפוטין".

קשה לעמוד באופן מדויק על היקף הלחימה וההתקדמות, כמו גם האבדות משני הצדדים. באוקראינה מקפידים באופן שיטתי לשמור על ערפל קרב ולמנוע כל פרסום של מידע שעשוי לפגוע בהתקדמות אנשיהם, אולם במהלך הימים האחרונים החלו לפרסם כמה תיעודים של הקרבות העזים. מן הצד השני, מקורות רוסיים רשמיים וחצי-רשמיים מעדכנים כל העת על מצב הלחימה בחזית, אולם ראוי לקחת את הפרסומים שלהם בזהירות המתבקשת.

A #Russian convoy was attacked in the village of Zapovetnoye, 16 kilometers south of #Enerhodar. pic.twitter.com/B1PNeE8pNU — NEXTA (@nexta_tv) June 11, 2023

במשרד ההגנה בקייב עדכנו על הצלחה בקרבות בגזרת העיר באחמוט, שנפלה לידי הרוסים לפני כמה שבועות. על פי הודעת סגנית שר ההגנה האוקראיני, צבא אוקראינה ממשיך להתקדם באגפי העיר ועד כה דחק את הרוסים למרחק של עד כ-1,400 מטרים. באופן רשמי, מקפידים באוקראינה לטעון כי מיקוד הלחימה העיקרי שלהם היה ונותר בבאחמוט, זירת הקרבות העיקרית לאורך מרבית חודשי המלחמה, ופחות מתייחסים לנעשה בזירות אחרות.

מתקפת הנגד של צבא אוקראינה | צילום: רויטרס

על פי הפרסומים של הבלוגרים הצבאיים הרוסים עולה כי צבא אוקראינה מצליח להתקדם בגזרת מחוז זפוריז'יה, וכן באזור מחוז דונייצק. לאורך סוף השבוע נרשמו קרבות אינטנסיביים באמצעות עשרות ואף מאות טנקים, נגמ"שים, רכבים משוריינים ועוד כלים רבים, לצד אלפי ואף עשרות אלפי חיילים. הלילה החלו מקורות רוסיים לעדכן כי צבא אוקראינה החל להתקדם גם בגזרת העיר קופיאנסק במחוז חארקוב שבצפון אוקראינה, לקראת התקדמות אפשרית גם לעבר מחוז לוגנסק הכבוש.

Ukrainian unit conducts an assault on Russian trench with HMMWVs in Avdiivka, Donetsk. pic.twitter.com/ls6O2rnfTn — Clash Report (@clashreport) June 10, 2023

בסוף השבוע נפוצו ברשתות החברתיות תיעודים של טנקים ונגמ"שי "ברדלי" אוקראיניים שהושמדו בשדה הקרב, ושחיילים רוסים אף הצטלמו לצידם. באופן טבעי, בכל מהלך התקפי במלחמה, בוודאי שכזה שמתבצע בהיקף כל כך נרחב כמו מתקפת הנגד של אוקראינה, אין אפשרות להימנע מאובדן של טנקים, רכבים צבאיים, וחיי אדם – ואלו דברים שבהכרח נלקחו בחשבון. מתקפת הנגד האוקראינית לשחרור השטחים הכבושים מידי הרוסים תימשך עוד זמן רב, ולא בטוח כלל שנוכל לראות תוצאות ברורות ומוחשיות להצלחתה במהלך הזמן הקרוב – אולם אין זה אומר דבר על מידת הצלחתה או כשלונה.

המטרה העיקרית של הכוחות האוקראיניים בשלב זה היא להשיג פריצת דרך במערך הביצורים והעמדות הממוגנות שהקימו הרוסים לאורך חודשי ההמתנה הרבים, בייחוד בתקופת החורף. כוונותיה של אוקראינה לפתוח במתקפת נגד רחבה היו ידועות כבר תקופה ארוכה, וברוסיה נערכו בהתאם – וביצרו ומיגנו את מרבית קו החזית. בשל כך, סביר כי דווקא כעת תתרחש הלחימה הקשה והמאומצת ביותר, אולם אם וכאשר יצליחו האוקראינים להשיג פריצה בקווי ההגנה של הרוסים – יהיה להם קל הרבה יותר להמשיך להתקדם לעומק השטח.

A new clear video of Ukrainian losses in Zaporizhzhia on the night and morning of June 8.



9 x M2A2 Bradley ODS-SA IFvS

1 x Leopard 2A6 tank

1 x BMR-2 mine-clearing vehicle pic.twitter.com/K95uKAmTUJ — Clash Report (@clashreport) June 10, 2023

בסוף השבוע הודיע הפנטגון בארה"ב על חבילת סיוע צבאית חדשה לאוקראינה בסך 2.1 מיליארד דולרים, על רקע תחילתה של מתקפת הנגד. לאורך חודשים ארוכים, בוושינגטון עודדו את קייב לצאת למתקפה, ואף ייעצו לנטוש בעבר את הקרב על באחמוט כדי להתרכז בהיערכות לקראת המהלך הצבאי הנרחב. ג'סטין טרודו, ראש ממשלת קנדה, ביקר אתמול בקייב ונפגש עם הנשיא זלנסקי, והודיע על חבילת סיוע צבאית חדשה לאוקראינה בסך 400 מיליון דולרים, שבין היתר תכלול 76 רכבים משוריינים מתקדמים מדגם Roshel Senator.

דיווח: בכירים ברוסיה מוטרדים ממתקפת הנגד

העיתון וושינגטון פוסט שוחח עם שורת בכירים באליטה הרוסית, ומצטט כמה גורמים בכירים שנשמעים פסימיים במיוחד לגבי עתיד הלחימה נגד אוקראינה. רבים מביעים חשש ממתקפת הנגד שצבא אוקראינה פתח בה השבוע, ובין היתר מצביעים על דאגה אמיתית מפני אפשרות של ניתוק חצי האי קרים מאזור הכיבוש הרוסי באוקראינה. אחרים מדגישים את העובדה שרוסיה כשלה עד כה בכל אחת ממטרותיה בלחימה.

קיימת עצבנות בקרב רבים באליטה הרוסית בשל הנשק המערבי שנשלח לרוסיה, כך לפי גורמים במוסקווה ששוחחו עם העיתון בעילום שם. הם מציינים כי קיים פחד אמיתי מניתוק הגשר היבשתי לחצי האי קרים, ואומרים כי זה עשוי לגרום למכה מוראלית וצבאית חמורה לקרמלין.

סוגיה נוספת שיוצרת דאגה הולכת וגדלה במוסקווה וברוסיה בכלל הן המתקפות החמושות הבדלניות של גורמי מורדים רוסיים במחוזות רוסיה, הסמוכים לגבול עם אוקראינה. לאורך השבועות האחרונים נרשמו כמה מתקפות של גופים צבאיים קטנים אנטי-פוטיניסטיים, בין היתר במחוזות בלגורוד, בריאנסק ואחרים. אותם בכירים רוסים אומרים לוושינגטון פוסט כי המתקפות הללו "מעלות שאלות אם פוטין בכלל מסוגל לשלוח בסיטואציה".

בתוך כך, ניכר גם חשש כבד מצידם של הרוסים בנוגע לערבויות הביטחוניות שהמערב מתכוון לספק ולהעניק לאוקראינה, גם בימים שאחרי סיום המלחמה, לא משנה באיזה מצב זה יקרה. "זו הדאגה הכי גדולה של ההנהגה הרוסית, אם הנשק המערבי ימשיך לזרום וצבא אוקראינה יעבור תהליך מודרניזציה, אז אפילו מבלי להפוך רשמית לחברים בנאט"ו, אוקראינה תוכל לייצר איום קיומי על רוסיה כבר באופן הזה".

במקביל לדברים האלה, בסוף השבוע נמתחה ביקורת קשה מצד משרד ההגנה הרוסי על קבוצת וגנר, בהובלת האוליגרך המפורסם יבגני פריגוז'ין. קבוצת וגנר הובילה את הצבא הרוסי בכיבוש העיר באחמוט ובקרבות נוספים באוקראינה, אולם המתיחות בינה ובין משרד ההגנה במוסקווה נשמרה כל העת. על פי ההודעה הרשמית, אנשי קבוצת וגנר חטפו חיילים רוסים ועינו אותם בבאחמוט, ואף דרשו לקבל נשק ותחמושת תמורת שחרורם. במוסקווה טענו שאנשי וגנר, רבים מהם אסירים משוחררים מבתי הכלא, "מציתים אנרכיה בחזית של רוסיה".