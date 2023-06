אירוע חריג ובלתי רגיל התרחש הלילה (בין שני לשלישי) בדרום אוקראינה – עם פיצוץ הסכר המרכזי שעל נהר הדנייפר במחוז חרסון. בעקבות הפיצוץ, כמויות מים גדולות החלו לזרום במורד הנהר, ועשרות ערים ויישובים עשויים להיות בסכנת הצפה. חילופי האשמות הדדים כבר נרשמים בין רוסיה ואוקראינה, אולם לפי שעה לא ברור מי אחראי לפיצוץ.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

#Ukraine : another drone video of the massive flooding as a consequence to the Nova Kachovka dam destruction.



Many towns, including the city of #Kherson are located downstream from here. pic.twitter.com/oPFaZ7jyAR — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 6, 2023

תיעודים שונים שנפוצו ברשתות החברתיות מראים את כמויות המים הגדולות שזורמים במקום שבו היה עד הלילה סכר נובה קחובקה בחרסון. בגדה המערבית של הנהר שולטים כוחות הצבא האוקראיני, שכבשו את השטח בחודש נובמבר, ואילו בגדה המזרחית נמצאים כוחות הכיבוש הרוסיים. אולקסי דנילוב, היועץ לביטחון לאומי באוקראינה, הודיע כי הנשיא זלנסקי החליט לקיים ישיבת חירום של המועצה לביטחון לאומי בעקבות פיצוץ סכר נובה קחובקה.

סכר נובה קחובקה | צילום: רויטרס

סכר נובה קחובקה | צילום: רויטרס

מעבר לפגיעה ביישובים רבים באזור, פיצוץ הסכר גם עשוי בסבירות גבוהה לפגוע באספקת המים לחצי האי קרים, שנמצא בשליטתה של רוסיה. בנוסף, קיים חשש לפגיעה ביכולת הקירור של תחנת הכוח הגרעינית הגדולה בזפוריז'יה, אולם כלי התקשורת ברוסיה דיווחו כי לפי שעה לא נשקפת סכנה לאתר הרגיש.

Worst case model of what would happen if the Nova Kakhovka dam breakshttps://t.co/MzZJaMixW3 pic.twitter.com/1tRqWJ8ZWm — Faytuks News Δ (@Faytuks) June 6, 2023

הרשויות האוקראיניות במחוז חרסון קראו לתושבים ביישובים רבים להתפנות מבתיהם – והזהירו כי גובה המים צפוי להיות קריטי בתוך זמן קצר. גם הרוסים בחרסון הזהירו כי לא פחות מ-80 יישובים עשויים להיות בסכנת הצפה.

#Ukraine : 6 am in the city of #Kherson. Water from the #Dnipro river has already started flooding the edge of Park Slavy pic.twitter.com/P04vwlT0VD — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 6, 2023

צבא אוקראינה פרסם הודעה שבה הוא מאשים את הכוחות הרוסיים באזור בפיצוץ הסכר, ואילו הגורמים הרוסיים, הצבאיים והאזרחיים, מאשימים את אוקראינה. כך או כך, פיצוץ הסכר מגיע על רקע הדיווחים על תחילת מתקפת הנגד של האוקראינים נגד שטחי הכיבוש הרוסיים, והמצב שייווצר כעת הוא שלצבא האוקראיני יהיה קשה הרבה יותר עד כדי בלתי אפשרי לצלוח את נהר הדנייפר, מהלך אופרטיבי שבהחלט ייתכן והיה על הפרק מבחינתם.

New video shows destroyed hydroelectric dam in southern Ukraine pic.twitter.com/GyzbsLeCHK — BNO News (@BNONews) June 6, 2023

גם הלילה בוצעה מתקפת טילים רוסית מסיבית על ערי אוקראינה, ובעיקר על עיר הבירה קייב. מערך ההגנה האווירית של אוקראינה הודיע הבוקר כי יירט בהצלחה את כל 35 טילי השיוט ששיגר צבא רוסיה. בתוך כך, גורמים שונים מעריכים כי לא סביר שהסכר פוצץ הלילה באמצעות טיל רוסי או מל"ט איראני של צבא רוסיה, אלא על ידי חומרי נפץ שהוטמנו במקום. בנוסף, לא נשמעו אזעקות על ירי טילים באזור הסכר.

זו אינה הפעם הראשונה שסכר נובה קחובקה עולה לכותרות במהלך השנה האחרונה. במהלך המתקפה האוקראינית בחודשי הסתיו, שהסתיימו בשחרור חלקי של חרסון בחודש נובמבר, חזרו ונשמעו טענות כי הרוסים נערכים לפוצץ את הסכר במטרה להקשות על ההתקדמות האוקראינית. לפחות על פי חלק מהדיווחים, הרוסים אכן נערכו להטמין חומרי נפץ במקום, והרעיון לפוצץ אותו כבר הייתה באוויר.

רוסיה: "בלמנו מתקפה אוקראינית גדולה"

משרד ההגנה הרוסי טען הלילה, שוב, כי הצליח לבלום מתקפת נגד אוקראינית גדולה במחוז דונייצק שבמזרח אוקראינה. לטענת הרוסים, הם השמידו שמונה טנקי לאופרד גרמניים שסופקו לאוקראינה, ופגעו בלא פחות מ-1,500 חיילים אוקראיניים. כמו רבות מהטענות של רוסיה לאורך חודשי המלחמה הארוכים, גם את הדיווחים הללו מומלץ לצרוך בערבון מוגבל בלבד.

גם אתמול טענו הרוסים שהצליחו לבלום התקדמות אוקראינית במחוז דונייצק. לעומת זאת, סגנית שר ההגנה האוקראינית, האנה מליאר, טענה כי כוחות הצבא האוקראיני "התקדמו לעמדות התקפיות". יחד עם זאת, היא הבהירה כי מיקוד ההתקפה האוקראינית נותר בעיר באחמוט. גם את הדברים הרשמיים הנמסרים מהצד האוקראיני כדאי לקחת בזהירות המתבקשת, בשל העובדה שבקייב הטילו איפול מבצעי חמור על המידע משדה הקרב.

הלחימה במזרח אוקראינה | צילום: רויטרס

בתוך כך, אחד הבלוגרים הצבאיים הרוסיים המובילים דיווח אמש כי האוקראינים הצליחו לסלק את הכוחות הרוסיים מהיישוב "נובודונצק" בדרום מחוז דונייצק, לא רחוק מהעיר וולדאר, שם נרשמו קרבות קשים בין שני הצבאות בחודשים האחרונים. לדבריו, האוקראינים נערכים להמשיך ולהתקדם בכיוון דרום.

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הודה הלילה לכל הכוחות האוקראיניים הלוחמים בחזית המזרחית, ואמר כי הם "הביאו חדשות טובות מכיוון באחמוט". אתמול טען מנהיג קבוצת וגנר יבגני פריגוז'ין, שאנשיו נטשו את באחמוט בימים האחרונים והעבירו את השליטה בה לכוחות הצבא הרוסיים, כי צבא אוקראינה הצליח לשחרר חלק מהאזורים מצפון לעיר. גם מפקד צבא היבשה של אוקראינה אולכסנדר סירסקי רמז להתקדמות אוקראינית מוצלחת באזור.

בשל ריבוי הדיווחים הסותרים, קשה לפי שעה לקבוע כיצד נראית מתקפת הנגד האוקראינית. למרות זאת, על פי מרבית ההערכות, היא אכן יצאה לדרך, לאחר המתנה של חודשים ממושכים. שר החוץ של אוקראינה, דמיטרו קולבה, אמר אתמול כי לאוקראינה "כבר יש מספיק נשק כדי לפתוח במתקפה", והוסיף כי הוא מצפה שמדינות המערב ימשיכו לספק לקייב אמצעי לחימה.

אימוני צבא אוקראינה | צילום: רויטרס

כלי תקשורת מרכזיים בארה"ב כמו ניו יורק טיימס ופוליטיקו התייחסו אתמול לדיווחים, והעריכו בסבירות גבוהה כי מתקפת הנגד האוקראינית יצאה לדרך. בין השאר נקבע, על בסיס תצלומי לוויין, כי הכוחות האוקראיניים התקדמו לעבר עמדות מפתח סמוך לקו העימות עם הרוסים. על פי הערכות שונות, ייתכן שמתקפת הנגד כבר החלה עוד לפני הימים האחרונים, ובכל מקרה סביר כי ייקח זמן עד שניתן יהיה להתרשם מההצלחות האוקראיניות בשדה הקרב.