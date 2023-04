תחקיר נרחב של כלי התקשורת המרכזיים בדנמרק, שוודיה, נורווגיה ופינלנד חושף כי רוסיה מפעילה צי של ספינות מסתוריות למטרות ריגול וחבלה בצפון אירופה. על רקע תעלומת הפיצוצים בצינורות הגז נורד-סטרים בסוף חודש ספטמבר ושורת מעשי חבלה בכמה מדינות ביבשת בחודשים האחרונים, ניכר כי רוסיה מגבירה את מאמציה לפגוע באופן חשאי בתשתיות חשובות של המדינות היריבות לה.

התחקיר מצביע על כך שרוסיה מפעילה ספינות וכלי שיט למטרות מודיעין ופעילות חשאית אחרת, במסווה של ספינות מחקר, סירות דיג ומטרות אזרחיות אחרות, תמימות לכאורה. כמה וכמה כלי שיט כאלה פועלים באזור הים הצפוני, ולפי מקורות מודיעין שונים הן מצוידות במערכות ריגול ומעקב סודיות, המיועדות לפעול גם מתחת למים.

ההערכה המרכזית היא כי תוכנית הספינות החשאית הזו נועדה למפות את אזורי החופים בים הצפוני, לאסוף מידע על אתרי תשתית חשובים, שעל פי התחקיר "מזוהים על ידי מוסקווה כיעדים פוטנציאליים למעשי חבלה". בין היתר עלתה בתחקיר האפשרות למעקב ופגיעות בתחנות כוח, חוות טורבינות ותחנות רוח, ומתקני וכבלי תקשורת. עוד עולה כי רבות מאותן ספינות חשודות נוהגות לכבות את המשדרים ואמצעי המעקב שלהן.

באירוע נפרד, ממשלת דנמרק חשפה מסמכים ותמונות המצביעים על נוכחות מוגברת של כלי שיט רוסיים סמוך לחופיה, ימים לפני הפיצוצים בצינורות נורד-סטרים. באותם ימים לפני הפיצוץ, דווח בתקשורת הגרמנית על אותן ספינות רוסיות במי הים הבלטי, ונמסר כי היו עליהן מנופים שהורידו למים כלי שיט קטנים יחסית, אולי צוללות. גם כיום, ולאחר כמה פרסומים של ממצאי ביניים לא חד-משמעיים, עדיין אין הכרעה בחקירה המתנהלת בעניין הפיצוצים.

גם לאחר הפיצוצים בצינורות נורד-סטרים התרחשו כמה אירועי חבלה באירופה, כמו למשל ניתוק מכוון של כבלי חשמל של רכבת בצפון גרמניה. תחקירים מאוחרים יותר העריכו כי קבוצות פרו-רוסיות התומכות במשטרו של הנשיא פוטין הן ככל הנראה האחראיות לביצוע הפעולות הללו.

אין זו הפעם הראשונה שמדווח כי רוסיה עושה שימוש חשאי ומסתורי בכלי שיט שונים. בחודש פברואר דווח בעיתון "פייננשל טיימס" כי איראן ורוסיה מפעילות "צי רפאים" של מכליות ישנות כדי לייצא את הנפט הרוסי מהמדינה ללא ביקורת, ותוך מעקף של הסנקציות המערביות בתחום. על פי אותו דיווח, לפחות 16 מכליות שונות, שאינן מקושרות לרוסיה ואיראן באופן רשמי, מסייעות בפרויקט ההברחה הזה.

כוחות ההגנה האווירית באוקראינה דיווחו כי הצליחו להפיל הלילה 10 מתוך 11 מל"טים איראניים ששיגר צבא רוסיה לעבר עריה מכיוון אזור רוסטוב, מדרום-מזרח לאוקראינה. זהו לילה שני ברציפות שכמות דומה של מל"טים איראניים משוגרים לעבר העורף האוקראיני, לאחר תקופה ממושכת יחסית של שקט מבחינה זאת. צבא אוקראינה התייחס להיקף השיגורים האחרונים, ואמר כי רוסיה ככל הנראה קיבלה משלוח חדש של מל"טים התקפיים מאיראן.

המתקפות האחרונות מגיעות לאחר חדשות טובות שקיבלה אוקראינה השבוע – עם קליטתן של לפחות שתי סוללות הגנה אווירית מסוג פטריוט. שר ההגנה האוקראיני אולקסי רזניקוב דיווח שהסוללות הגיעו מארה"ב, גרמניה והולנד, ויסייעו לאוקראינה להגן טוב יותר על השמיים שלה. לאחרונה דווח במסמכי הפנטגון המודלפים כי מצב כוחות ההגנה של אוקראינה בכי רע, וללא תמיכה ושדרוג מסיביים, הם עלולים לסיים ולכלות את כל התחמושת והמיירטים שלהם כבר בחודש מאי. על רקע זה, הודיעה אתמול ארה"ב על חבילת סיוע צבאית חדשה לאוקראינה, בעלות 325 מיליון דולר. אותה חבילת סיוע צפויה להגיע מהמלאים הישירים של הצבא האמריקני.

לצד ההיערכות של אוקראינה למתקפת נגד רחבה במטרה לשחרר כמה שיותר שטחים שרוסיה כבשה מאז הפלישה, הגיע הבוקר ינס סטולטנברג, מזכ"ל נאט"ו, לביקור בקייב. סטולטנברג הוא בין הבכירים שמביעים את התמיכה הגדולה ביותר באוקראינה ובחימושה, ומדגיש פעם אחר פעם כי הכוונה היא להפוך אותה בעתיד לחברה מן המניין בנאט"ו.

