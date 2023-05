בהלה גדולה בקרב מאות מתפללים בבית כנסת באי ג'רבה בטוניסיה לאחר שלפחות 4 בני אדם נהרגו ו-6 נפצעו באירוע ירי סמוך לבית הכנסת. מאות יהודים וישראלים שחגגו בהילולת ל"ג בעומר התבצרו במקום במשך שעות. הרקע לאירוע עוד לא ברור, ונבדק החשד שמדובר בפיגוע.

✡️ — BREAKING NEWS: Gunfire erupts at Jewish synagogue in Djerba, Tunisia, during Lag Baomer festivities attended by about 1000 people, including Israelis.



More details soon.#Developing



