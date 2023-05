שפיכות דמים גדולה בהודו: עימות חריף בין שבטים במדינת מניפור הביא על פי דיווחים ליותר מ-50 הרוגים במהלך הימים האחרונים. גורמים מקומיים דיווחו כי לפחות 54 בני אדם נהרגו בעימותים מאז יום רביעי, על רקע מה שנראה כניסיון של אחד השבטים לערער על הסדר החברתי והאזרחי הקיים.

בעקבות העימותים, החליט צבא הודו לשלוח לא פחות מעשרת אלפים חיילים למדינה הקטנה שבצפון-מזרח הודו, במטרה לנסות ולהרגיע את הרוחות, יותר מ-1,600 ק"מ ממזרח לבירה ניו דלהי. מושל מניפור הורה לצבא ביום שישי לדכא ביד קשה את המהומות, שמלוות בחילופי ירי כבדים והצתות ושרפות של בתי מגורים – ואף העניק לחיילים "אישור לירות לעבר מקרים של המון זועם".

הבוקר אישרו גורמים רשמיים בצבא כי יותר מ-23 אלף בני אדם נאלצו לעזוב את בתיהם באזור במהלך הימים האחרונים, כתוצאה מהסלמה חריפה בקרבות. במקביל, הרשויות הפילו במכוון את שירותי האינטרנט והטילו עוצר באזור – מהלכים שמקשים מאוד על קבלת מידע אמין על המתרחש במקום.

Tribals in Manipur are on the road to escape to neighboring states from the violence by non-tribals, while Modi is doing his road show in Karnataka! pic.twitter.com/IAgNViB9AO — Ashok Swain (@ashoswai) May 6, 2023

עורך בעיתון מקומי סיפר לעיתון ניו יורק טיימס כי העימותים האחרונים הם "שיבוש טוטלי של החוק והסדר" במדינה", סיפר כי ביתו של מפקד המשטרה הותקף – וכי מדובר באירועים שהוא לא ראה בכל ימי חייו. דברים דומים אמר גם בכיר מקומי אחר. תמונות ותיעודים שנפוצו ברשתות החברתיות מראים קרבות עזים ומנוסה של אזרחים רבים. בין היתר הוצתו כנסיות ורכבים רבים.

Manipur, India - It is neither Ukraine nor Sudan! pic.twitter.com/lOoCaVjweT — Ashok Swain (@ashoswai) May 3, 2023

העימותים פרצו בשבוע שעבר על רקע מחאת ומצעד סטודנטים בני המאיטי, הקבוצה האתנית הגדולה ביותר במניפור (53%) לסווג את מעמדה מחדש כאחת מהקבוצות הבכירות במדינה. נכון להיום רק הקבוצות נאגה וקוקי (23% ו-16% מכלל האוכלוסייה) זוכות למעמד זה – אשר מסייע הזדמנויות רבות הרבה יותר, בין היתר בתחומי המשרות הציבוריות.

Vehicles being burnt by Christian Kuki's to stop the Hindu Meiteis fleeing, from their burning homes.

#Manipur is facing Communal violence started by Christian Kuki's, the national media is busy at the Jantar Mantar drama, not reporting the exodus of Hindus#Manipur_is_burning pic.twitter.com/9gsVuspuvd — Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) May 5, 2023

מניפור היא אחת מקבוצת המדינות "שבע האחיות" בצפון-מזרח הודו, וגובלת במדינות ההודיות אסאם, מיזורם ונאגלנד, וכן גובלת במזרח במיאנמר. ברבות מהמדינות הללו מתגוררת אוכלוסייה שבטית מקומית בעל תרבות ומסורת ענפות, תוך חלוקה לריבוי קבוצות שבטיות קטנות הרבה יותר.