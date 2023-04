היסטוריה בארה"ב: הנשיא לשעבר דונלד טראמפ הסגיר עצמו הערב (שני) לרשויות החוק בניו יורק ונכנס לבית המשפט במנהטן - שם יוגש נגדו כתב אישום בגין פרשת תשלום דמי השתיקה לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס. באופן רשמי, הוא נמצא כעת תחת מעצר וממתין להקראת כתב האישום.

טראמפ יצא בשיירה גדולה ממעונו במגדל טראמפ בשדרה החמישית במנהטן, שם בילה את הלילה, לאחר שהמריא אמש מאחוזתו מאר א לאגו בפלורידה. דקות לפני כניסתו לבית המשפט כתב ברשת החברתית Truth Social: "זה סוריאליסטי, הם עומדים לעצור אותי, לא יאמן שזה קורה באמריקה".

כתב האישום נגד טראמפ - סיקור N12:

למרות דיווחים על כוונתו של טראמפ לשאת דברים קצרים לפני כניסתו לבית המשפט, לבסוף הוא לא אמר דבר ורק נופף באגרופו בפנים רציניות. רבים ממקורביו הזהירו אותו שדברים כאלה עלולים לפגוע בו מבחינה משפטית, והוא צפוי לשאת דברים הלילה, לאחר חזרתו לפלורידה. בבית הלבן הבהירו: העמדתו לדין של טראמפ "אינה בפוקוס" של הנשיא ביידן.

Aerial view shows former Pres. Donald Trump arriving at a Manhattan courthouse for his arraignment. https://t.co/2lEBVgyaod pic.twitter.com/cAyIBbpDep