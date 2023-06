השבוע הנוכחי עוד לא נגמר, אבל הוא כבר צפוי להיזכר כאחד השבועות הקשים ביותר מבחינתה של ממשלת פולין השמרנית. הממשלה הפולנית, בראשות מפלגת החוק והצדק (PIS), ספגה אתמול מהלומה של ממש דווקא מהגוף שאותו היא מנסה לעצב יותר מכול – בית המשפט העליון בוורשה. הנשיא אנדז'יי דודה ספג מכה של ממש לאחר שבית המשפט הפך החלטה שלו משנת 2015.

בית המשפט העליון ביטל חנינה שהעניק הנשיא דודה בשנת 2015, זמן קצר לאחר שהפך לנשיא. דודה פסק אז כי מריוש קמינסקי, מקורבו של מנהיג מפלגת PIS ירוסלאב קצ'ינסקי, יקבל חנינה לאחר שהורשע בשימוש לרעה של כוחו בתפקידים ממשלתיים.

ההחלטה להעניק לו חנינה הייתה חריגה כבר אז, מכיוון שהיא התקבלה עוד לפני שבית המשפט בכלל הספיק לדון בערעורים לעתירתו של קמינסקי וכמה משותפיו. יממה לאחר שהתקבלה החנינה בעניינו – מונה קמינסקי לתפקיד השר לשירותים מיוחדים. כיום הוא מכהן כשר הפנים וראש השירותים המיוחדים בפולין.

ההחלטה של בית המשפט העליון בוורשה נחשבת חריגה יחסית, בשל העובדה שכמעט ולא נהוג שבית המשפט מאתגר בצורה כזאת את הממשלה. לאורך השנים האחרונות מקדמת ממשלת פולין ברשות מפלגת החוק והצדק מהפכה משפטית, והושמעה ביקורת רבה על השופטים שנבחרו לבית המשפט העליון, שנועדו לסור למרות הממשלה.

סוגיה נוספת שמעניינת בהחלטת בית המשפט נגד הנשיא היא העובדה שרק בשבוע שעבר פסק בית הדין החוקתי בפולין כי לבית המשפט העליון אין סמכות לדון בעתירות נגד חנינות נשיאותיות. שופט בית המשפט העליון מירק מתח אתמול ביקורת על ההחלטה, ואמר כי לבית הדין החוקתי בפולין אין משמעות מול החלטת בית המשפט העליון.

אם זה לא מספיק, היום קיבלה ממשלת פולין סטירה נוספת מהאיחוד האירופי. הנציבות של האיחוד האירופי הודיעה רשמית כי תפתח בהליכים משפטיים נגד ממשלת פולין – על רקע החוק החדש "לבחינת ההשפעה הרוסית בפוליטיקה ובכלכלה הפולנית", שניכר כי נועד בראש ובראשונה לפגוע באופוזיציה הפולנית. ההודעה של הנציבות האירופית מגיעה למרות הצהרתו של הנשיא דודה, שיפעל לקדם תיקונים בחוק – על רקע הביקורת הזרה.

