כלי תקשורת באיטליה מדווחים היום (שלישי) בהרחבה על אסון טביעת הסירה באגם מאג'ורה בצפון איטליה שבו נהרג אזרח ישראלי, איש מערכת הביטחון לשעבר בשנות ה-50 לחייו. לפי חלק מהדיווחים, על הסירה היו סוכני מודיעין בעבר ובהווה וחלק מהניצולים הם ישראלים שהוטסו בטיסה מיוחדת חזרה לישראל.

אסון טביעת הסירה באיטליה - סיקור N12

לפי הדיווחים באיטליה, הסירה שהתהפכה באגם מיועדת ל-15 אנשים בלבד, אך בפועל היו עליה בין 23 ל-25 אנשים – כלומר לפחות 8 מעל המותר בחוק. לכן גם פתחו הרשויות באיטליה בחקירה של נסיבות התאונה. עוד דווח כי הסירה הפליגה במזג אוויר סוער במיוחד למרות אזהרות מהסכנה.

בכלי תקשורת איטלקיים העלו השערות שמלבד האפשרות שמדובר היה במסיבת יום הולדת בהשתתפות חברים, כפי שדווח אתמול, למעשה היה מדובר מפגש בין סוכני מודיעין מישראל ואיטליה.

באתר של העיתון הפופולארי LA STAMPA נכתב כי "זו הייתה הזדמנות להחליף מידע בין סוכנים של שתי המדינות". ב"לה רפובליקה" נכתב כי יותר מעשרה מבין ניצולי התהפכות הסירה היו סוכני מודיעין בעבר ובהווה, וכי ישראלים ששרדו את התאונה הוטסו חזרה לישראל בטיסה פרטית.

בתאונה הקשה נהרגו ארבעה בני אדם - בהם ישראלי בשנות ה-50 לחייו, ששמו עדיין לא הותר לפרסום. אמש דיווחנו ב"מהדורה המרכזית" שמדובר בגמלאי של כוחות הביטחון, שחגג לחברים יום הולדת על הסירה. לפי התקשורת האיטלקית, שניים מההרוגים הנוספים שייכים גם הם לכוחות המודיעין האיטלקיים.

A boat carrying at least 20 tourists and crew members has overturned in a whirlwind on Italy's Lake Maggiore, killing four people.



Police confirmed to Sky News that the victims are two Italians, one Israeli and one Russian.



