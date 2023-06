מתרבים הדיווחים והסימנים לתחילתה של מתקפת הנגד האוקראינית מול כוחות הצבא הרוסיים בשטחים הכבושים. שורת מקורות רוסיים שונים דיווחו הלילה (בין רביעי לחמישי) על מתקפה נרחבת של צבא אוקראינה במחוז זפוריז'יה, באמצעות כוחות גדולים המצוידים בטנקים ונעזרים באש ארטילרית כבדה.

לאורך חודשים ארוכים המתינו ברוסיה, אוקראינה וברחבי העולם כולו לתחילתה של המתקפה – במטרה לשחרר כמה שיותר מהשטחים שכבשה רוסיה באוקראינה מאז תחילת המלחמה. לצד הדיווחים השונים, שלפי שעה מגיעים בעיקר מהצד הרוסי, על מתקפת הנגד – נשמעות גם טענות רבות על כך שהרוסים מצליחים ברובם להדוף את המתקפות.

כפי שקרה במהלכים התקפיים נרחבים של אוקראינה בשלבים מוקדמים יותר של המלחמה, עיקר המקורות שעשויים להעניק מושג לגבי אופי הדברים והיקפם הם הבלוגרים הצבאיים הרוסיים. הגם שהם אינם נחשבים מקור אמין במיוחד, הדיווחים שלהם עדיין עשויים להעניק מושג לגבי מצב הדברים בשטח.

באוקראינה מקפידים גם הפעם לשמור על ערפל קרב כמעט מוחלט, מתוך חשש לזליגת ביטחון מידע. בכל הקרבות הקודמים ניכר שהגישה הזו השתלמה להם מבחינה מבצעית, הצליחה לשמור בסוד את מהלכי הקרב, ותרמה תרומה מכרעת לפאניקה של הצד הרוסי. לאורך השבועות האחרונים הקפידו באוקראינה לאותת כי המתקפה עשויה לצאת לדרך בקרוב, והתרו באנשיהם להקפיד על דממה מבצעית. גם בראיונות שהעניק בימים האחרונים, כולל אתמול, אמר הנשיא זלנסקי כי אין ביכולתו לחשוף כל פרט על מתקפת הנגד.

על פי הדיווחים השונים מאז אתמול, צבא אוקראינה תוקף בכוחות גדולים, שעשויים אף להגיע להיקף של כ-20 אלף חיילים, בגזרת הערים אורחוב וטוקמק במחוז זפוריז'יה. הכיוון הכללי של התקיפה מתכתב עם הערכות רבות לגבי כיוון תקיפה אפשרי של האוקראינים מהחודשים האחרונים, וניכר כי המטרה העיקרית של המהלך היא העיר הכבושה מליטופול. לאורך החודשים האחרונים הקפידו הרוסים להקים ביצורים ועמדות הגנה רבים באזור זה, כמו גם באזורים נוספים, מה שבהכרח צפוי להקשות על המשך התקדמות האוקראינים.

המקורות הרוסיים מרבים לציין על אבדות כבדות שצבא אוקראינה ספג במהלך המתקפה הלילה וכך גם במתקפות אתמול ולאורך הימים האחרונים. למרות שמדובר במהלך התקפי משמעותי נגד אויב מבוצר ומחופר היטב, ראוי לקחת את הדיווחים הללו בזהירות המתבקשת. מדובר במגמה שאומצה גם על ידי משרד ההגנה הרוסי, שגם הדיווחים שלו ידועים באמינות הבעייתית שלהם, ורק לפני יומיים דיווח על מספרי אבדות לא סבירים בקרבות במחוז דונייצק. על פי ההודעה הרשמית מיום שלישי, צבא אוקראינה איבד יותר מ-3,500 חיילים בתוך פחות מיממה אחת של מתקפה, ואילו הכוחות הרוסיים המגנים איבדו במקביל רק 71 חיילים.

האוקראינים לא מתייחסים לדברים הללו באופן רשמי, וממשיכים לטעון כי עיקר מיקוד הלחימה שלהם נותר צפונה ומזרחה שם, בעיקר בלחימה במחוז דונייצק ובגזרת העיר באחמוט. במשרד ההגנה בקייב טענו כבר אתמול להתקדמות של כוחותיהם באזורים שונים בעיר, בניסיון לשחרר אותה לאחר שנפלה לידי הכוחות הרוסיים רק לפני שבועות אחדים. סביר כי מידע אמין על תוצאות המהלכים ההתקפיים של צבא אוקראינה, שתוכננו באופן מדוקדק לאורך חודשים ממושכים, יתקבל רק בעתיד.

אלפי בני אדם כבר פונו מאזור האסון במחוז חרסון בדרום אוקראינה – שהוצף בעקבות קריסת סכר נובה קחובקה שלשום. ההערכה היא שמאמצי הפינוי והחילוץ יימשכו לפחות עוד כמה ימים, ועדיין קשה לאמוד את היקף הנזק שנגרם כתוצאה ממה שמתואר כאחד מהאסונות האזרחיים והסביבתיים הגדולים ביותר שהיו בשנים האחרונות. הבוקר דיווחו באוקראינה על לפחות חמישה בני אדם שטבעו למוות בשטח הנמצא תחת כיבוש רוסי. השלושה מצטרפים לאדם אחד שנהרג באזור השליטה האוקראיני כתוצאה מהפצצה ארטילרית רוסית במהלך פינוי האזרחים.

פיצוץ הסכר בנובה קחובקה - סיקור N12

לצד האסון הכבד, באוקראינה מביעים חשש גדול מסכנה חדשה נוספת: פיצוצי משנה של מוקשים שנסחפו בשיטפון הכבד. באוקראינה ובארגון הצלב האדום הזהירו הלילה כי לאורך החודשים האחרונים הטמין הצבא הרוסי כמות גדולה של מוקשים וחומרי נפץ סמוך לסכר, וכעת קיים חשש לסדרת פיצוצים – שעלולים לסכן חיי אדם.

כבר לפני כחצי שנה הזהיר הנשיא זלנסקי מפני אפשרות של השמדת הסכר על ידי הרוסים, וטען כי הם הציבו במקום חומר נפץ רב לאפשרות של פיצוצו והצפת האזור כולו במי נהר הדנייפר. כעת, לאחר שמוסקווה אכן מימשה את האיום – גובר החשש מפני תופעות הלוואי הקטלניות. כבר מיד לאחר הקריסה לפני יותר מ-48 שעות פורסמו תיעודים של פיצוצים מאזור הסכר, וסביר כי מוקשים נוספים נסחפו במים.

זלנסקי התייחס הלילה לאסון קריסת הסכר והביע את החשש כי כלל אין יכולת לאמוד את מספר הנפגעים בצד הנתון לשליטה רוסית. כזכור, בחודש נובמבר שחרר צבא אוקראינה את מחוז חרסון בחלק שנמצא בגדה הימנית (מערבית) של נהר הדנייפר, אולם מחוז חרסון שנמצא בגדה השמאלית (מזרחית) של הנהר נותר בשליטה רוסית, וכעת האזור הזה נפגע באופן קשה במיוחד.

The situation in the occupied part of Kherson region is absolutely catastrophic. The occupiers simply abandoned people in these terrible conditions. Without rescue, without water, just on the rooftops in flooded communities. And this is another deliberate crime of Russia: after… pic.twitter.com/SPGzXyoCen