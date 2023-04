בסביבתו של נשיא טורקיה ארדואן הודיעו א(רביעי) על ביטול של יום נוסף בלו"ז הצפוף שתוכנן לו במסגרת הקמפיין שהוא מקיים לקראת הבחירות במדינה שיתקיימו בעוד שבועיים. זאת, לאחר שגם היום ביטל את כל האירועים שתכנן להשתתף בהם.

השבוע האחרון הצית מחדש את הדיון על מצבו הרפואי של הנשיא בן ה-69, לאחר שאתמול התראיין לטלוויזיה הטורקית - אך התוכנית הופסקה במפתיע באמצע בשידור, לאחר שהוא חש ברע. מאוחר יותר הוא חזר למסך והסביר ש"סבל מכאבי בטן חמורים", ואז ביטל את השתתפותו בכל אירועי קמפיין הבחירות שלו ביום למוחרת. כעת מודיעים בסביבתו של ארדואן כי לאחר שביטל את אירועי היום - הוא מבטל את אירועיו גם מחר.

Erdoğan’s live broadcast with the journalists tonight was abruptly cut off after muffled noises coming from the mics. It worried many people.



Erdogan is now back, says he had a stomach emergency and he was very tired.



