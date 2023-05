המלך צ'ארלס השלישי יוכתר היום (שבת) רשמית כמלכה של הממלכה המאוחדת בבריטניה, בטקס מלא פאר והדר שייערך במנזר ווסטמינסטר בלונדון. צ'ארלס ירש את הכתר מאימו המנוחה, המלכה אליזבת' השנייה, שהלכה לעולמה ב-8 בספטמבר בגיל 96.

המלך צ'ארלס - וההכתרה: סיקור N12

יום ההכתרה - דקה אחר דקה:

11:37: הנשיא הרצוג הגיע לכנסייה - וגם ג'יל ביידן

נשיא המדינה יצחק הרצוג שמייצג את ישראל בטקס ההכתרה - הגיע לכנסיית ווסטמינסטר עם רעייתו מיכל, לקראת פתיחת הטקס בעוד פחות משעה. גם הגברת הראשונה של ארה"ב ג'יל ביידן נכנסה למקום.

הרצוג ורעייתו מיכל מייצגים את ישראל בטקס ההכתרה | צילום: reuters

ג'יל ביידן | צילום: reuters

11:20: המלך צ'ארלס בהופעה ראשונה

כשעה לפני שהמלך צא'רלס השלישי ורעייתו קמילה ייצאו מארמון בקינגהאם לטקס ההכתרה - המלך נראה לראשונה לעיני הצופים בבריטניה.

המלך צ'ארלס מגיע לווסטמיניסטר אבי | צילום: רויטרס

המלך צ'ארלס השלישי - לקראת ההכתרה | צילום: reuters

10:49: מעצר פעיל אנטי-מונרכיסטי

משטרת בריטניה עצרה את גרהאם סמית, מנהיג ארגון Republic שמתנגד לבית המלוכה. הוא תועד יושב באזור ההפגנות בלונדון וסביבו שוטרים. הארגון טען כי 5 פעילים נוספים נעצרו.

This morning, @GrahamSmith_ and 5 members of our team were arrested. Hundreds of placards were seized. Is this democracy? #NotMyKing #Coronation — Republic (@RepublicStaff) May 6, 2023

מעצר של פעיל מחאה נגד המונרכיה בלונדון לפני הכתרת המלך צ'ארלס ה-3

10:35: ניק קייב ואמה תומפסון הגיעו לכנסייה

לקראת טקס ההכתרה, האורחים עושים את דרכם לכנסיית ווסטמינסטר. בין הפנים המוכרות שכבר הגיעו למקום - הזמר ניק קייב והשחקנית אמה תומפסון.

ניק קייב לקראת טקס ההכתרה | צילום: רויטרס

אמה תומפסון לקראת טקס ההכתרה | צילום: רויטרס

08:00-12:00: פתיחת מסלול התהלוכה והגעת המוזמנים

החגיגות הרשמיות יתחילו בתהלוכה מארמון בקינגהאם לכנסיית ווסטמינסטר. הגישה של הציבור לאתרים הוא על בסיס כל הקודם זוכה, כאשר האנשים יופנו לאתרים שבהם הוצבו מסכים בפארק הייד, פארק גרין ופארק סנט ג'יימס. באזור הארמון התאספו כ-160 חיילים שילוו את התהלוכה וכ-1,000 חיילים נוספים צפויים לעמוד על המסלול.

הגעת מבקרים לקראת טקס ההכתרה של צ'ארלס השלישי | צילום: reuters

הדלתות של כנסיית ווסטמינסטר נפתחו ב-09:30, כאשר יותר מ-2,200 אנשים מ-203 מדינות צפויים להשתתף בטקס, בהם מנהיגי המדינות מרחבי העולם.

המשמר נערך לקראת טקס ההכתרה של צ'ארלס השלישי | צילום: reuters

Westminster Abbey is ready for the #Coronation of King Charles III and Queen Camilla. pic.twitter.com/LfS3wJBK4k — The Royal Family (@RoyalFamily) May 5, 2023

האירועים הצפויים - כל מה שצריך לדעת:

12:20: פתיחת התהלוכה

התהלוכה תצא לדרך בכרכרה מוזהבת - מארמון בקינגהאם בשעה 12:20 ותנוע מאזור כיכר טרפלגר, תמשיך לווייטהול ולרחוב הפרלמנט לפני שתפנה לכיכר הפרלמנט ולרחוב ברוד סנקטוארי ומשם לדלת המערבית הגדולה של כנסיית וסטמינסטר.

WATCH: Take a look at the 'Diamond Jubilee State Coach' that will take King Charles and his wife Camilla to their coronation pic.twitter.com/lUhNLrLjUs — Reuters (@Reuters) April 16, 2023

13:00: טקס ההכתרה

טקס ההכתרה צפוי להתחיל בשעה 13:00 ובו תתנגן מוזיקה שנבחרה בידי המלך, כולל מוזיקה יוונית אורתודוכסית לזכר אביו, הנסיך פיליפ. נכדו של המלך, הנסיך ג'ורג', יהיה בין נערי הכנסייה - לצד נכדיה של קמילה לולה, אלייזה, לואי ופרדי. חלק ממשתתפי התהלוכה יישאו סמלי מלכות שיונחו על המזבח לפני הטקס.

שלבי הטקס:

שלב ראשון - ההכרה

המלך צ'ארלס יוצג בפני "העם" - מסורת שהחלה לפני מאות שנים, כשהוא עומד סמוך לכס ההכתרה. הוא יפנה לארבעת קצוות הכנסייה לפני שיוכרז כמלך. הארכיבישוף של קנטרברי ג'סטין ולבי יכריז על ההכרה, אך לראשונה, הכרזות דומות יימסרו בידי הגבירה ממסדר הבירית והגבירה ממסדר הדרדר - נציגות המסדרים הוותיקים באנגליה ובסקוטלנד בהתאמה.

הקהילה תריע "אלוהים נצור את המלך" לאחר כל הכרזה. כס ההכתרה נחשב לרהיט הישן ביותר בבריטניה שעדיין נעשה בו שימוש למטרתו המקורית. בסך הכול הוכתרו עליו 26 מלכים.

שלב שני - השבועה

זמן קצר לפני השבועה, הארכיבישוף מקנטרברי יכיר בדתות הרבות שבהן מאמינים בבריטניה, באומרו: "הכנסייה האנגליקנית מבקשת לטפח אווירה שבה אנשים מכל הדתות יוכלו לחיות בחופשיות".



בהמשך הוא יגיד את שבועת ההכתרה ויבקש מהמלך צ'ארלס לאשר שיציית לחוק ולכנסייה האנגליקנית במהלך כהונתו. המלך יניח את ידו על התנ"ך ויישבע לקיים את הבטחות אלו. המלך יישא שבועה נוספת, שבה יצהיר שהוא "פרוטסטנטי מאמין".

שלב שלישי - המשיחה

גלימת הטקס של המלך תוסר והוא יישב בכס ההכתרה לקראת המשיחה בשמן קדוש. הארכיבישוף ישפוך שמן מיוחד מהאמפולה, בקבוק זהב שינוח על כפית ההכתרה לפני שימשח את המלך בצורת צלב על ראשו, חזהו וידיו.

שלב רביעי - ההסמכה

רגע ההכתרה - המלך יענוד את כתר אדוארד הקדוש בפעם היחידה בחייו. הכתר נוצר בעבור המלך צ'ארלס השני שרצה כתר דומה לזה שענד אדוארד, אבל אפילו יותר מפואר

שלב חמישי - העלייה לכס

בחלק האחרון של הטקס - המלך עולה על כס המלכות. באופן מסורתי, שורה של בני מלוכה ואחרים נהגו להוקיר את המלך באמצעות כריעה על הברך ונשבעו אמונים, תוך שנישקו את יד ימין שלו.

15:00: הגעה בחזרה לארמון בקינגהאם

המלך והמלכה יחזרו לארמון בקינגהאם לאורך המסלול שבו הגיעו, הפעם בכרכרת הזהב המלכותית בת 260 שנים, ששימשה כל הכתרה מאז המלך ויליאם הרביעי.

הלו"ז:

10:00-12:00: הגעת המוזמנים

12:20: תהלוכה מארמון בקינגהאם לכנסיית ווסטמינסטר

13:00: טקס ההכתרה

15:00: תהלוכה לארמון בקינגהאם

15:30: הגעה בחזרה לארמון - המלך ומלכה יתקבלו בהצדעה מלכותית ושלושה קריאות הידד

16:15: תמונה מסורתית במרפסת

בקינגהאם לווסטמינסטר

צ'ארלס בן ה-74 מצטרף לשושלת בת מאות שנים של מלכי ומלכות הממלכה הבריטית המאוחדת. הוא יוכתר על ידי הארכיבישוף מקטנרברי, המנהיג הרוחני של הכנסייה האנגליקנית, ויימשח בשמן זית מיוחד שקודש בכנסייה בירושלים.

לצידו של המלך צ'ארלס תוכתר גם רעייתו, המלכה קמילה. אלפי חיילים מכוחות הצבא הבריטי צפויים להשתתף בטקס, לצד מטס של עשרות מטוסים בשמי הבירה הבריטית. מחר צפוי להיערך קונצרט במדשאת טירת ווינדזור, לעיני 20 אלף מוזמנים שיבקש להציג את "הפרק החדש בהיסטוריה של בריטניה".