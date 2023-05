סגו שר החוץ הרוסי אלכסנדר גרושקו שיגר היום (שבת) איום למדינות המערב ואמר כי אם בעלות הברית יספקו לאוקראינה מטוסי קרב F16 הן יתייצבו בפני "סיכונים עצומים", ועלולות להביא להסלמה חמורה במלחמה – כך דווח בסוכנות הידיעות הרוסית טאס. האמירה מגיעה על רקע דיווחים אמריקניים על כך שבארה"ב מתכוונים להעביר לאוקראינה מטוסי קרב משוכללים ואף לאמן את טייסי הצבא האוקראיני.

הכוונה של ארה"ב לספק מטוסי F-16 צפויה להגיע לאחר בקשתו של נשיא אוקראינה זלנסקי. בעבר ביידן אמר בריאיונות בטלוויזיה האמריקנית כי "אוקראינה לא זקוקה למטוסי F-16 ברגוע הנתון" - ושלל את הבקשה. בוושינגטון השמיעו בימים האחרונים מסרים שונים: "הגיע הזמן לבדוק מה אוקראינה תצטרך כדי להרתיע את רוסיה מהמשך המלחמה".

אתמול דווח ברשת NBC האמריקנית, כי ארה"ב ומדינות המערב מתכננות לספק מטוסי קרב מסוג F-16. זאת, כחלק "ממאמץ ארוך טווח לחזק את ביטחון המדינה", כך לפי גורם בכיר בממשל ביידן. עם זאת, לא ברור עדיין מתי יסופקו מטוסי הקרב לאוקראינה ואילו מדינות יספקו אותם. לפי אותו הגורם האמריקני - המטוסים לא ישמשו למתקפה הנגדית הקרובה של אוקראינה נגד רוסיה.

נשיא אוקראינה זלנסקי הודה לארה"ב ולנשיא ביידן בחשבון הטוויטר שלו: "החלטה היסטורית, זה ישפר מאוד את הצבא שלנו". קודם לכן, גם ראש ממשלת בריטניה רישי סונאק התייחס לדיווח, ובירך על המהלך המתוכנן: "בריטניה תעבוד יחד עם ארה"ב, הולנד, בלגיה ודנמרק - כדי להעניק לאוקראינה את היכולת האווירית הקרבית שלה היא זקוקה, אנחנו מאוחדים". בעקבות האישור של ביידן - דנמרק הודיעה שתתחיל לאמן טייסים אוקראינים על מטוסי F16.

