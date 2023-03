מתיחות גדולה בבית המשפט במנהטן לקראת אפשרות של הגשת כתב אישום נגד הנשיא לשעבר דונלד טראמפ בגין תשלום דמי שתיקה לכוכבת הפורנו סטורמי דניאלס. כלי תקשורת בארה"ב דיווחו מאז אתמול (שלישי) על כוננות גבוהה של כל משטרת ניו יורק, לאחר שביום שבת טען טראמפ כי הוא צפוי להיעצר – וקרא לתומכיו לצאת ולהפגין, באופן שהזכיר לרבים את אירועי הפריצה לקפיטול ב-6 בינואר.

הגרדיאן הבריטי מצטט הבוקר מקורות בסביבתו הקרובה של הנשיא לשעבר שאומרים כי למרות הצהרותיו הרשמיות – הוא דווקא מעוניין להיעצר במסגרת הפרשה. אותם מקורות מסבירים כי טראמפ מעוניין להפוך את סיפור המעצר שלו ל"הצגה" – דבר שמבחינתו עשוי לסייע לקמפיין שלו לזכות במועמדות המפלגה הרפובליקנית לנשיאות ואולי לחזור לבית הלבן בבחירות 2024.

טראמפ מוסיף להתעקש שהוא רוצה להיות מצולם אזוק מאחורי גבו מסיבות רבות, אך בעיקר כדי לתמוך בקמפיין שלו. גורמים בסביבתו הסבירו שהוא מעוניין לצייר לעצמו תמונה של קורבן מול "מערכת המשפט הלא צודקת" – ולהיראות כמי שנרדף על ידה.

