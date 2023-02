יותר מ-3,600 בני אדם נהרגו היום (שני) כתוצאה מרעידת האדמה העוצמתית - לפחות 2,300 הרוגים בטורקיה ולפחות 1,300 הרוגים בסוריה. המספר צפוי רק לעלות. כמו כן, מאות תושבים נפצעו ואלפי בניינים קרסו. בארגון הבריאות העולמי מעריכים כי לפחות 20 אלף נהרגו בשתי המדינות. מדובר ברעידת האדמה ההרסנית ביותר במזרח התיכון מאז 1939.

משעות הבוקר המוקדמות צוותי החילוץ פועלים בניסיון לאתר לכודים וממשיכים גם בשעות אלה - למרות הגשם הכבד והשלג שמקשה על החיפושים. רבים מהלכודים מהם עדיין קבורים תחת ההריסות וזועקים לעזרה. מדובר בצעירים, הורים וילדים שנותרו ללא קורת גג בחורף הקר, שתיעדו את עצמם כדי לזעוק לעזרה בתקווה שיהיה מי שישמע את קולם. החילוצים המרגשים והעדויות של הניצולים שממתינים למחלצים.

במחוז האטיי חולצו בשלום ארבעה ילדים, בני משפחה אחת, שנלכדו בבניין מגורים שקרס. "תודה לאל, כולנו בסדר, יצאנו מזה בשלום", סיפרה אם המשפחה לאתר חדשות טורקי. אזרחים שהשתתפו במאמצי החילוץ בכו והתפללו ללא הרף: "אוי, תודה לאל. אלוהים עזר לנו", הם אמרו.

לאחר 7 שעות שבהן שהה מתחת להריסות ביתו בטורקיה, התינוק חולץ בשלום וריגש את התושבים וגם את הגולשים שנתקלו בתמונות מהרגעים האלו.

צעיר טורקי תיעד עצמו לכוד מתחת להריסות של ביתו לצד אימו בעיר מלאטיה. "המצב קשה, אנחנו ממתינים שיחלצו אותנו - אבל אנחנו בסדר", הוא אמר והראה סימני מצוקה.

ילדה קטנה שמתגוררת בעיר קרמאנמרש שבדרום טורקיה, הייתה לכודה במשך 8 שעות בהריסות - אך בסופו של דבר חולצה בחיים.

נשיא טורקיה ארדואן אמר כי כ-45 מדינות פנו לאחר רעידת האדמה הקטלנית ורעידות המשנה כדי להציע עזרה. לדבריו, מדובר ברעידת האדמה החזקה במדינה מאז 1939. "אני מקווה שנשאיר את הימים הרי האסון האלו מאחורינו ושנהיה מאוחדים כאומה וכמדינה. 85 מיליון אזרחי טורקיה הם לב אחד ויד אחת".

למרות האסון הכבד, נראו לאורך היום רגעים מרגשים רבים - שבהם אנשי ארגון הצלה "הקסדות הלבנות" הצליחו לחלץ ילדים לכודים בחיים. אולם, הארגון ציין כי יש עוד מאות משפחות שלכודות מתחת לבניינים שהתמוטטו, או לפחות תחת גושי הבטון שנותרו מהם.

Ahmed, a displaced child, was rescued from the ruins of his home in the village of Qatma, north of #Aleppo, #Syria. The family's house was destroyed by today's devastating #earthquake. pic.twitter.com/Ec4pommcLc