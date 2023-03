רשת AFP דיווחה היום (שלישי) מפי מקור ביטחוני כי המשטרה היוונית עצרה שני אזרחי פקסיטן בני 27 ו-29, שהיו חברים ברשת טרור ותכננו לפגוע במסעדה ובית כנסת יהודיים במרכז אתונה. בכלי התקשורת ביוון עוד דיווחו כי השניים הופעלו על ידי אדם נוסף, גם הוא ממוצא פקיסטני שגר באירן.

לפי הרשויות, החשודים נעצרו בעקבות פעולה משותפת של המשטרה היוונית יחד עם שירותי המודיעין והיחידה ללוחמה בטרור, שמסרו כי המעצר בוצע בסיוע מודיעין זר, ששמו לא הותר לפרסום. השניים הובאו הבוקר בפני פרקליט מחוז אתונה.

#BREAKING Police say arrested two Pakistanis planning attacks on Israelis in Athens pic.twitter.com/44pTHhKVDQ