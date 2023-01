ארה"ב: 6 בני אדם, בהם אימא בת 17 אליסה פרז ותינוקה, בן 6 חודשים, נהרגו אתמול (שני) מירי שכוון לביתם שבמרכז קליפורניה. לדברי פקידי השריף המקומי, האם ובנה אותרו ירויים בראשם ברחוב בעת שניסו לברוח. הרשויות מחפשות אחר לפחות שני חשודים במעשה.

בשעה 3:30 לפנות בוקר, הגיבו השוטרים לדיווחים על יריות מרובות שנורו לעבר בית המגורים. "למעשה, הדיווח העיד שיורה פעיל נמצא באזור עקב מספר היריות שנורו", אמר השריף מייק בודרו לכתבים.

לדברי בודרו, השוטרים מצאו שניים מן הקורבנות ברחוב ואדם שלישי שנורה למוות בפתח בית המגורים. 3 קורבנות נוספים נמצאו בתוך הבית, בהם פצוע שנותר בחיים ומת מאוחר יותר בבית החולים. עוד הוסיף בודרו, כי החוקרים מחפשים אחר שני חשודים לפחות - ואופן הפגיעות מעיד על מתנקשים מקצועיים. בנוסף, מאמינים החוקרים כי יש קשר לקרטל סמים. משרד השריף ערך בשבוע שעבר צו חיפוש הקשור לסמים בבית המגורים.

A 17-year-old mother and her 6-month-old baby were among six people found dead at a home in central California in what authorities believe was a gang-related shooting. They say the family was targeted and that the gunmen were sending a message.



