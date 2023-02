גוברות ההערכות למתקפה רוסית נרחבת בזמן הקרוב: שר ההגנה של אוקראינה, אולקסי רזניקוב, אמר אתמול (רביעי) לכלי תקשורת צרפתיים כי צבא רוסיה צפוי לפתוח במתקפה חדשה וגדולה במקביל ליום השנה לפלישה הרוסית – ב-24 בפברואר. לדבריו, למרות שרוסיה הודיעה כי גייסה רק כ-300 אלף חיילים – ההערכה כי היא הוסיפה לכוחותיה קרוב לחצי מיליון חיילים חדשים, באופן שעשוי להכריע את הצבא האוקראיני.

רזניקוב העריך כי מספר החיילים הרוסים באזורי הגבול עם אוקראינה מגיע לכ-500 אלף, במקביל להערכה שהשמיע השבוע קירילו בודאנוב, ראש המודיעין הצבאי של אוקראינה, שאמר כי כיום נלחמים באוקראינה כ-326 אלף חיילים רוסים. באוקראינה מביעים את החשש כי רוסיה נערכת למתקפה גדולה מאוד, ועשויה לתקוף מכמה כיוונים במקביל, כולל אפילו פלישה מחודשת מבלארוס בצפון. דברים דומים השמיע גם אולקסי דנילוב, מזכיר מועצת הביטחון באוקראינה בראיון ל-Sky News.

גם במערב ניכרת הבנה כי בתוך שבועות אחדים רוסיה עשויה לפתוח במתקפה נרחבת, הרבה לפני שעשרות הטנקים המתקדמים יגיעו לאוקראינה. בשל כך, באוקראינה צפויים לקבל מארה"ב כבר בימים הקרובים נשק מתקדם – פצצות GLSDB היעילות לטווח של כ-150 ק"מ – פי 2 מטווח סוללות ה-HIMARS שיש בידיהם כעת. הוול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול כי כבר מחר צפויים להכריז על חבילת הסיוע החדשה בשווי מיליארדי דולרים.

על רקע החשש ממתקפה רוסית חדשה, עדיין נמשך השיח בין אוקראינה למעצמות בנוגע להעברה אפשרית של מטוסי F16. למרות הסירוב הרשמי של בכירי המנהיגים במערב, אומרים גורמים בכירים בממשל ביידן לניו יורק טיימס כי ייתכן שהודעת הנשיא שארה"ב לא תעביר מטוסי קרב לאוקראינה היא "זמנית בלבד". לדבריהם, מתנהלים בימים האחרונים מגעים ושיחות ליצירת מתווה שבו יוכלו בעלות הברית במערב להעביר לאוקראינה מטוסי F16 גם ללא העברה ישירה מצידה של וושינגטון.

במקביל ללחימה הנמשכת במחוז דונייצק בכמה גזרות והחשש כי רוסיה עשויה לפלוש אפילו מכיוון בלארוס בצפון, באוקראינה מדווחים שמחוז לוגנסק עשוי להיות גזרה נוספת לפלישה. מושל מחוז לוגנסק בצפון-מזרח אוקראינה, סרגיי גאידי, אמר כי הצבא הרוסי מרכז כוחות גדולים באזור, ובמקביל החלו הרוסים לפנות כמות גדולה של אזרחים המתגוררים שם.

"זוהי העברה פעילה וישירה של כוחות רוסיים גדולים לאזור, והם בוודאות נערכים למשהו גדול בחזית המזרחית בחודש פברואר", כתב גאידי בחשבון הטלגרם שלו. גם המכון לחקר המלחמה (ISW) העריך כי רוסיה צפויה לפתוח במתקפה חדשה במקביל לציון שנה לתחילת המלחמה.

שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, סיפק הבוקר רמז לאפשרות תזמון המתקפה הרוסית החדשה: "נבטיח שהאירועים שהמערב מארגן כדי לציין את יום השנה למבצע הצבאי באוקראינה לא יהיו הדבר היחיד שימשוך את תשומת הלב העולמית". בנוסף לדברים האלו, האשים לברוב את ארה"ב במעורבות ישירה בפיצוצים בצינורות הגז נורד-סטרים בסוף חודש ספטמבר.

במקביל להיערכות למתקפה גדולה ורחבה, הלחימה הקשה נמשכת כל העת בעיקר במחוז דונייצק. בפיקוד צבא אוקראינה דיווחו אתמול כי הרוסים ממשיכים לשלוח כוחות גדולים לעבר העיר באחמוט, שהקרב בה מתנהל ברציפות מאז תחילת אוגוסט, וממשיך לגבות את חייהם של אלפי חיילים משני הצדדים.

אתמול דיווחו מקורות רוסיים כי צבא רוסיה הצליח להשיג שליטה גם על הדרך האחרונה שנותרה פתוחה לעבר באחמוט, ממערב לעיר, וכעת היא צפויה להיות נתונה בתוך ימים למצור מוחלט. למרות הדיווחים, גורמים בצבא אוקראינה שנלחמים בעיר הכחישו את הדברים, ואמרו כי המצב בבאחמוט "הרבה יותר טוב ממה שמדווח בחדשות".

ההפצצות הכבדות המלוות את הלחימה מתרחשות לכל אורך קו החזית באזור, וממשיכות לגבות קורבנות כבדים. הלילה נהרגו לפחות 3 בני אדם בהפצצה רוסית על בניין מגורים בעיר קרמטורסק, ועוד כמה אנשים נפצעו. על פי הדיווחים, קיים חשש להימצאות לכודים מתחת להריסות הבניינים. גם בגזרת העיר לימן, ששוחררה רק באוקטובר, נמשכים הקרבות. סגנית שר ההגנה האוקראיני אמרה כי הרוסים מנסים לפרוץ "בעוצמה רבה" את קווי ההגנה באזור.

באחמוט אינה הקרב היחיד המתנהל בימים אלה במחוז דונייצק, ולחימה קשה מתרחשת גם בגזרת העיר וולדאר, דרומה משם. בימים האחרונים ניסו כוחות הצבא הרוסיים לצאת להסתערות נוספת על העיר, לאחר כמה הסתערויות כושלות קודמות במהלך החודשים האחרונים, אולם נראה כי גם היא נחלה כישלון.

מפקד בצבא אוקראינה דיווח בציוץ בטוויטר כי "ברור שהפשיטה המהירה והפתאומית" של הצבא הרוסי נכשלה. לדבריו, למרות התבוסה, הרוסים פועלים לרכז כוחות גדולים ולארגן כמות גדולה של לוחמים לקראת מתקפה מחודשת על העיירה, ממערב לעיר דונייצק.

"בתחילה הייתי בטוח שהם יקבלו את התבוסה ויתרכזו בלשמור על ההישגים שלהם באזור עד כה, במקום לפתח מתקפה חדשה", כתב. "במקום זאת, הם החלו להעביר יחידות מאזורים אחרים. לדוגמה, הם העבירו חטיבה נוספת מהארמיה השלישית, וכמה גדודים מהארמיה ה-36. בנוסף, הם העבירו כוחות מילואים שהיו אמורים להתקדם בגזרה אחרת".

4/4 Personally, it seems that the enemy generals act like a gambler who is trying to win back the money he has lost, by borrowing even more money from friends and family. Because of this, this battle for Vuhledar is likely to be much longer and bloodier than it was anticipated.