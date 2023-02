טורקיה עדיין מזועזעת מהאסון שפקד אותה בעקבות רעידת האדמה הקשה בתחילת השבוע, ונראה שמספר ההרוגים עוד צפוי לעלות בהרבה. יותר מ-12 אלף הרוגים נמנו הבוקר (חמישי) בטורקיה בלבד, אולם ניכר שההתמודדות עם הטיפול באסון אינה היחידה שמעסיקה בימים האחרונים את משטרו של הנשיא רג'פ טייפ ארדואן. לצד מאמצי החילוץ וההצלה של ניצולים ופצועים בשטח, ממשלת טורקיה נאבקת בימים האחרונים עם ביקורת הולכת וגדלה על המצב שהוביל לאסון והטיפול בו – ודווקא בתזמון הגרוע ביותר מבחינתו של הנשיא.

ארדואן ביקר אתמול באזור האסון בדרום-מזרח טורקיה, נפגש עם תושבים מקומיים והביע את תמיכתו וצערו על האסון הגדול. לדבריו של הנשיא, "אי אפשר להיערך לאסון בסדר גודל שכזה", באמירה שעשויה להצטייר בעיני חלק ממתנגדיו כניסיון להסיר אחראיות ממצב הבינוי באזורי האסון ערב רעידת האדמה. כזכור, רעידת האדמה הקטלנית בטורקיה בשנת 1999 וגילוי מחדלי הבנייה שהובילו להיקף האסון הנרחב שלו היו חלק מהגורמים שסייעו לארדואן עצמו לעלות לשלטון – שבו הוא מחזיק בעוצמה עד היום.

ארדואן נפגש עם נפגעי רעידת האדמה בדרום טורקיה | צילום: רויטרס

נשיא טורקיה ארדואן בזירת רעידת האדמה בטורקיה | צילום: רויטרס

אתמול חלה הסלמה נוספת במאבק הממשלה הטורקית בגילויי ביקורת נגדה, לאחר שחסמה את אפליקציות טוויטר וטיקטוק במרבית מפעילי הסלולר הגדולים במדינה. המהלך זכה לביקורת חריגה, משום שדווקא באמצעות טוויטר ואפליקציות רשתות חברתיות נוספות הצליחו לכודים רבים שנקלעו מתחת להריסות ליצור קשר עם מכריהם. במקרים רבים הצליחו לכודים להיחלץ לאחר שהזעיקו בטוויטר ובאינסטגרם את חבריהם וקרובים להצילם.

על פי דיווחים, במהלך שעות הלילה החזירה טורקיה את הגישה לרשת טוויטר, לאחר התערבות של בכירים בחברה ושיחות מול גורמים בממשלה. בעלי טוויטר אלון מאסק צייץ כי "טוויטר עודכנה על ידי הממשלה הטורקית שהגישה אליה תתחדש בקרוב". למרות זאת, לא מן הנמנע שהגבלת הגישה תתחדש בכל רגע, מחשש להופעת גילויי ביקורת נוספים, כפי שכבר קרה פעמים רבות אחרות בעבר, ובמיוחד במקביל לאירועי אסון לאומיים.

Twitter has been informed by the Turkish government that access will be reenabled shortly — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2023

חסימת רשתות חברתיות אינה הצעד היחידה של הממשלה הטורקית בעניין זה. לפני יומיים הודיע התובע הכללי באיסטנבול כי לפחות שני עיתונאים נעצרו ונלקחו לחקירה לאחר "שעוררו שנאה ציבורית ועוינות חברתית" לאחר שדיווחו על אירועי רעידת האדמה. אתמול שוחררו העיתונאים, אולם מעצרם עשוי לאותת לעיתונאים נוספים על נכונות המשטר להילחם בכל דיווח שעשוי לפגוע בו.

#UPDATE|17:17 (CET) Prosecutors in #İstanbul launched an investigation into journalists Merdan Yanardağ and Enver Aysever for “provoking public hatred and hostility in the public” for reporting on the earthquakes.#TurkeyEarthquake #investigation https://t.co/7REuwvc62x pic.twitter.com/cxUB2l2oZ2 — MedyaNews (@1MedyaNews) February 7, 2023

ב-14 במאי ילכו אזרחי טורקיה לקלפיות בבחירות לנשיאות, שבפעם הראשונה עשויות לתפוס את הנשיא הטורקי הכול-יכול לא מוכן. במשך השנה וחצי האחרונה סובל ארדואן משפל דרמטי בסקרי דעת הקהל, לצד הערכות רבות כי אולי דווקא הפעם האופוזיציה עשויה להתאחד ולהצליח להפיל אותו מהשלטון – לאחר יותר מ-20 שנה. בחודשיים האחרונים ניכר כי ארדואן ומפלגת הצדק והפיתוח בראשותו הצליחו לבלום את הסחף – ולשפר באופן ניכר את אחוזי התמיכה בהם.

Drone footage shows the scale of devastation in Hatay, Turkey after deadly earthquakes devastated the country and Syria. The death toll from the quakes is now over 5,000. pic.twitter.com/BoZcp3Nsvk — CBS News (@CBSNews) February 8, 2023

כעת, רעידת האדמה הקשה עשויה להיות האירוע שיטרוף את הקלפים ותזיק להמשך הקמפיין שלו. ארדואן הכריז לפני יומיים על מצב חירום בעשרת האזורים שנפגעו באסון - למשך שלושה חודשים. מצב החירום צפוי להסתיים, באופן כמעט חשוד, כמה ימים בלבד לפני הבחירות, ומבקריו של הנשיא כבר קושרים בין הדברים, ורומזים לשימוש ציני באסון עבור מטרותיו הפוליטיות.

ג'אן אוקאר, עיתונאי טורקי, דיווח שארדואן איים לערוך מעקב של "כל השקרים והעיוותים - והוא ישמור את המחברת להמשך". לדבריו, ניכר כי מפלגת הצדק והפיתוח יותר מוטרדת ממה שאנשים יגידו על אופן הטיפול והתגובה לאסון מאשר מהתגובה עצמה. "זה בעייתי מאוד כשכל כך הרבה אנשים הושפעו. אני לא חושב שהם יוכלו להמשיך לשלוט בנרטיב הזה, אפילו באמצעות איומים אגרסיביים".

President Erdoğan just gave a furious speech, in which he announced a local state of emergency.



He also said he is keeping a note of all lies and distortions and will open his notebook when the time comes.



This vengeful motif is definitely a theme of the AKP response. pic.twitter.com/njWHBf4JIN — Can Okar (@canokar) February 7, 2023

בימים שבהם התקשורת והאופוזיציה נמצאות תחת מתקפה, ממעטים מתנגדיו של ארדואן למתוח ביקורת גלויה. ואולם, הפוליטיקאית מרל אקשנר, לשעבר שרת הפנים וממובילות גוש האופוזיציה בבחירות הקרובות, גינתה את חסימת הרשתות החברתיות. אקשנר, מנהיגת "מפלגת הטוב", טענה כי מדובר ב"ניסיון צנזורה" של הרשת החברתית – דווקא בזמן שהיא מסייעת להציל לכודים ברעידת האדמה.