פרו בוערת מחדש בימים האחרונים, עם עשרות הרוגים במהומות במחאה על הדחת הנשיא הקודם פדרו קסטיו. לפחות 18 בני אדם נהרגו רק ביומיים האחרונים בעימותים הקשים, בעיקר במחוז פונו בדרום המדינה, וכעת עומד מספר ההרוגים במהומות מאז ההדחה על 47. על רקע הדברים האלה, הנשיאה דינה בולוארטה צפויה לעמוד במרכז חקירה בגין "רצח עם".

התובע הכללי בפרו הודיע הלילה כי פתח בחקירה פלילית נגד בולוארטה, מי שהייתה סגניתו של קסטיו והושבעה למחליפתו לאחר ההדחה לפני כחודש. התובע צפוי לחקור גם את ראש ממשלתה של בולוארטה, אלברטו אוטארולה – ושניהם נחשדים בעבירות של "ג'נוסייד, הריגה וגרימת פציעות חמורות".

המפגינים, רבים מהם מהשכבות החלשות בפרו התומכים בקסטיו, מתנגדים להדחתו ודורשים לערוך בחירות בהקדם האפשרי. בולוארטה מנסה מאז עלייתה לשלטון להרגיע את הרוחות ומבהירה כי היא תומכת בהקדמת הבחירות המתוכננות לשנת 2026 – לשנת 2024. למרות המהומות העזות שהתחדשו בימים האחרונים, ממשלתה של בולוארטה שרדה הלילה הצבעת אי-אמון בקונגרס.

במסגרת המהומות האדירות אתמול במחוז פונו, הסמוך לגבול עם בוליביה ואגם טיטיקקה, נהרגו 17 מפגינים ושוטר אחד. השוטר, חוזה לואיס סונוקו קיספה בן ה-29 נשרף למוות במהלך עימותים עם המפגינים. עמיתו, רונאלד וילסנטה שהיה עימו בניידת בזמן שנהרג, אמר כי קבוצה של כ-350 מפגינים תפסו אותו והכו אותו.

This was the anti-coup protest today in the Aymara town of Juliaca, Peru, moments before the massacre by regime forces that has left 13 dead so far. pic.twitter.com/keN3mt95tk