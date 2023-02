מספר ההרוגים ברעידת האדמה בטורקיה בלבד כבר עומד על יותר מ-36 אלף, ועדיין קשה לדעת מתי יתקבל מספר סופי ורשמי של גודל האסון שהתרחש לפני שבוע וחצי. לצד ההרס האדיר שפגע בערים רבות בדרום המדינה, נותרה עיר אחת, לא גדולה במיוחד, שהצליחה להינצל מהאסון.

כמעט בדרך נס, לא קרס אפילו בניין אחד ואיש לא נפגע בעיר ארזין, עיר קטנה במחוז הטאי שנפגע קשות ברעש. "העיר הקטנה ארזין היא נווה מדבר של ביטחון ונורמליות באזור שבו החיים הזדעזעו מרעידת האדמה בשבוע שעבר", נכתב בדיווח של רשת NBC.

התושבים בעיר הקטנה אומרים בשבוע וחצי האחרון כי הם אסירי תודה לראש העירייה, שתחת הנהגתו הם ניצלו ממה שיכול היה להיות אסון כבד. התושבים מדגישים כי הרשויות בעיר לא הסכימו לחתום על אישורי בנייה שלא עמדו בסטנדרטים הבסיסיים ביותר, ובכך כנראה ניצלו עוד חיים רבים. בנוסף, תושבים מספרים שהעירייה בארזין לא מתירה לבנות רבי-קומות גבוהים - בדיוק מהחשש לקריסה בזמן רעידת אדמה.

Earthquakes don’t kill people, badly built buildings do. Not a single building collapsed in Erzin, Hatay, perhaps because the Mayor never signed off on unsafe or “kaçak” buildings. Residents were angry at him, he says. But he was saving their lives. pic.twitter.com/pfw1n3FyW3

על פי הערכות המקומיים, כ-20 אלף תושבים מערי האזור נהרו לארזין לאחר רעידת האדמה, לאחר שאיבדו את בתיהם וקרוביהם. מספר זה מהווה כ-50% מגודלה המקורי של העיר, ויש חשש לפגיעה קשה בשירותים הבסיסיים ביותר.

"כמה מהתושבים ממש כעסו על הגישה הקשוחה של ראש בתחום הבנייה", סיפר אמרה טיביקוגלו, תושב העיר ועובד העירייה בן 39, "אבל ראש העירייה העדיף לנהוג בקשיחות, בידיעה שרעידת אדמה קשה היא עניין של זמן". הוא אמר כי הוא לא מצליח להבין מדוע ערים ורשויות אחרות לא נהגו גם כך, אך גם אמר שהוא חושד שמדובר בקשר מאוד בעייתי בין פוליטיקאים מקומיים וקבלנים, והוסיף כי תקנות ממשלתיות מחמירות יותר היו יכולות להקטין את גודל הטרגדיה.

Turkey, Erzinus = not a single house has fallen. The mayor of Erzin, Okkesh Elmasoglu : "It will become clear that one of the main reasons for the destruction & death is the masquerade of corruption with the violation of norms and laws with the exception of my own city‼️"

_ pic.twitter.com/bXhuFym7Si