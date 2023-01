מועמדת חדשה ומפתיעה במפלגה הדמוקרטית לקראת הבחירות לנשיאות בשנה הבאה: ניקי היילי, לשעבר שגרירת ארה"ב באו"ם בתקופת ממשלו של טראמפ, אמרה כי היא בהחלט עשויה להתמודד לתפקיד הנחשק. עד כה רק הנשיא לשעבר טראמפ הכריז רשמית על התמודדותו, אך בורסת השמות רותחת – ועל פי ההערכות צפויים להיות עוד כמה מועמדים מעניינים במיוחד.

היילי עדיין לא הודיעה רשמית על כוונתה להתמודד על התמיכה של המפלגה הרפובליקנית לנשיאות 2024, אבל בהחלט כבר נמצאת עמוק בתוך שדה הקרב בין המועמדים האפשריים. בסוף השבוע סירבה להכחיש בריאיון לרשת FOX NEWS כי בכוונתה להתמודד על התפקיד, ואמרה: "אנו נוטים לעשות זאת".

It’s time for a new generation.

It’s time for new leadership.

And it’s time to take our country back.



America is worth the fight—and we’re just getting started. pic.twitter.com/L93Q6WirzD