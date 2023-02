בטורקיה ובסוריה ממשיכים לחפש ניצולים ולספור את המתים הרבים ברעידת האדמה, עם לפחות 34 אלף גופות שכבר חולצו מבין ההריסות. הרשויות הטורקיות פועלות במרץ בניסיון להתגבר על האסון, גם על רקע הבחירות המתקרבות בעוד שלושה חודשים, והנשיא ארדואן הבטיח שבתוך שנה ייבנו מחדש כל הבתים והבניינים שקרסו.

ניכר שרעידת האדמה הקטלנית מגיעה בתזמון הגרוע ביותר מבחינתו של הנשיא הטורקי רג'פ טייפ ארדואן, שמגיע לבחירות באחד מרגעי השפל הגדולים שחווה כנשיא במשך 20 השנים האחרונות. בקרב מתנגדיו גוברים הקולות כי ייתכן שאסון גדול אף יותר מהאסון שהביא לעלייתו בתחילת שנות ה-2000, דווקא יביא לנפילתו כעת. הוא מרבה להופיע ולהצטלם בנקודות שונות בזירות האסון, והודיע על תקצוב מיידי של 100 מיליון לירות טורקיות (כ-5.3 מיליון דולר) לסיוע לנפגעים.

מאז סוף השבוע מנהלת טורקיה מבצע מעצרים נרחב, אולי במטרה למצוא עבור הנשיא שעירים לעזאזל שיוכלו לשאת באחריות לאסון. לפחות 130 קבלנים, מהנדסים ואדריכלים נעצרו, כולל כמה מעצרים דרמטיים בנמלי התעופה בטורקיה, בחשד לאחריותם לקריסת הבניינים והאסון הכבד.

שבוע לאחר רעידת האדמה - בת 44 חולצה בחיים

Woman, 44, pulled alive from rubble in Adıyaman, Turkey after 165 hours, or nearly 7 days. Her 3 children were found dead pic.twitter.com/5BwMVXKWZu

בטורקיה נערכים לעצור עוד רבים מהעוסקים בתחומי הבנייה, בחשד שלא הקפידו לעמוד בסטנדרטים המינימליים ביותר של בנייה בטיחותית. גם לאחר רעידת האדמה הקשה בשנת 1999 נחשפו ליקויי בנייה חמורים, שבמסגרתם הקטינו הקבלנים את כמות הברזל והחומר בבניינים – במטרה לשמור לעצמם סכום כסף גדול יותר.

שר המשפטים הטורקי בקיר בונזדג אמר אתמול (ראשון) כי לפחות 131 בני אדם נעצרו ונמצאים תחת חקירה בגין החשד למעורבותם בבניית הבניינים שקרסו ברעידת האדמה שהתרחשה לפני שבוע. למרות ששתי רעידות האדמה היו חזקות מאוד, ניתן בבירור לזהות כי בניינים אחדים קרסו כליל, ובניינים אחרים סמוכים לידם נותרו לעמוד על תילם.

זעם גדול פרץ בעיר קרמהאנמרש, שנפגעה קשות ברעידת האדמה, לאחר שהתברר שאחד הבניינים שנותר לעמוד יציב ושלם בעיר, למרות שמסביבו קרסו מבנים רבים אחרים, הוא "לשכת המהנדסים האזרחיים". למרות הכעס הגדול במדינה המופנה כלפי המעורבים בתחום הבנייה, קיים גם כעס גדול כלפי ארדואן וממשלתו, עם ההבנה כי כנראה שלא נעשה מספיק כדי לאכוף את חוקי ותקנות הבנייה, סוגייה שהוחמרה והוקשחה לאחר אסון רעידת האדמה לפני 24 שנה.

בעיר גאזינטפ, עוד מוקד מרכזי של האסון, נעצרו שניים בחשד שהחליטו "לוותר" על בנייה של עמודי תמיכה בבניינים שהקימו – במטרה להגדיל את החללים בתוך הדירות וכך להעלות את ערכן. על פי הדיווחים, לפחות שבעה חשודים נעצרו בנמלי התעופה בטורקיה, רגעים לפני שעמדו לעזוב את המדינה, ככל הנראה מחשש וידיעה שייעצרו.

שני קבלנים מהעיר אדיאמן נעצרו אתמול בנמל התעופה באיסטנבול בזמן שניסו לעזוב את המדינה. אחד מהקבלנים, בן 44, אמר לכלי תקשורת: "המצפון שלי נקי, בניתי 44 בניינים – מהם נהרסו ארבעה, עשיתי הכול לפי הכללים והחוקים".

Hatay'da, İnönü blv

Rönesans Rezidans which was built 3 years ago has completely collapsed after the earthquake.

It had 12-storey, 250 apartments, there are approximately 800 people under the rubbles. #HatayYardimBekliyor #Deprem #Turkey pic.twitter.com/MxmfnU2qdb