המלחמה באוקראינה מספקת רגעים מזעזעים וביזאריים, ואחד מהם התרחש בימים האחרונים ואפילו ברוסיה המומים ומזועזעים ממנו. צוות צילום רוסי של הערוץ NTV נשלח לסקר את מאורעות המלחמה באזורים הכבושים באוקראינה – והלוחמים הצ'צ'נים במקום אנסו באכזריות את הכתבת והכו את הצלם שליווה אותה.

צוות שידור מיוחד של הכתבת המפורסמת אולגה זנקובה נשלח לסקר את הנעשה בעיר הכבושה מליטופול במחוז זפוריז'יה, ועבר שם התקפה קשה ביותר. גורמים בערוץ שלחו מכתב תלונה רשמי לגורמי החקירה הרשמיים במוסקווה בעקבות התקרית, שדלף לתקשורת באוקראינה – למרות שניכר כי ברוסיה מנסים להרחיק את הפרשה מכותרות העיתונים כדי "לא לפגוע בשמו הטוב של הצבא".

על פי התלונה, הכתבת אולגה זנקובה והצלם ארטם יפיפאנוב שהו במלון "ורונטסובסקי" בעיר מליטופול", במסגרת משימת הצילום שנשלחו אליה. בזמן שהותם, הגיעו למלון קבוצה של לוחמים צ'צ'נים במדי הסוואה, שהציגו עצמם כלוחמים בגדוד אחמט, הגדוד הקרוי על שם אביו של המנהיג הצ'צ'ני רמזאן קדירוב. תוך זמן קצר, על פי התלונה, החלה התקיפה האלימה.

In regards to the source of #Russian soldiers raping #Russian propagandist TV presenter Olga Zenkova from NTV

We bring you the source from their own public relations #RussiaIsATerroristState



*Noted we wish type of harm on no individual pic.twitter.com/b5UkiFx7iR