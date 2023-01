שבעה בני אדם נורו הלילה למוות (בין שני לשלישי) סמוך לסן פרנסיסקו בקליפורניה, כך דיווחו הרשויות במדינה. אדם נוסף נפצע קשה ופונה לבית החולים. החשוד, תושב האזור בן 67, נעצר כשברשותו נשק חצי אוטומטי. זה הוא אירוע הירי ההמוני השני שאירע בקליפורניה בשלושת הימים האחרונים.

על פי דיווח של ה-CNN, מסע ההרג התרחש בשתי זירות, בחוות פטריות ובמתקן הובלות בצפון קליפורניה - לא ברור מה הקשר ביניהן. החשוד, ז'או צ'ונלי, ככל הנראה עבד באחת מהן. הוא אותר ברכבו במגרש חנייה, סמוך לתחנת משטרה מקומית וברשותו נמצא אקדח שעל פי החשד שימש לירי. מהחקירה עולה כי הוא פעל לבדו - הרקע לא ידוע.

.@POTUS has been briefed by the Homeland Security Advisor on the mass shooting in San Mateo County, California. He has asked federal law enforcement to provide any necessary assistance to the local authorities. As more details become available, the President will be updated.