מתקפת טילים גדולה וחריגה התרחשה הלילה (בין רביעי לחמישי) על ערי אוקראינה, במקביל להגעתו של שר החוץ אלי כהן לקייב. באופן יוצא דופן, רוסיה שיגרה 32 טילים לעבר לבוב, אודסה, דנייפרופטרובסק, חארקוב וערים נוספות בשעות הלילה, בעוד מתקפות הטילים מבוצעות כמעט תמיד בשעות היום. על פי חלק מהדיווחים, ייתכן שמתקפת טילים לילית שכזו לא נראתה מאז הפלישה הרוסית לפני שנה. חיל האוויר האוקראיני דיווח שהצליח להפיל לפחות 16 טילים, בשיעור נמוך יחסית מבדרך כלל, ונזק נגרם למתקן תשתית בלבוב.

הפעלת מערכות ההגנה האווירית באוקראינה הלילה, בליווי אזעקות נרחבות בכל המדינה, מגיעה לאחר שאתמול הופלו באזור הבירה קייב לפחות שישה בלונים ששיגרה רוסיה. ההערכה כי במוסקווה פועלים בתקופה האחרונה לשבש ולהתיש את פעילות מערכות ההגנה האווירית, ומנסים לשגר עצמים נוספים שעשויים לפגוע במאמצי היירוט של הטילים והמל"טים מסכני החיים. הבוקר עלתה האפשרות כי חלק מהטילים ששיגרה רוסיה היו ללא ראש נפץ, גם במטרה להפריע לפעולות ההגנה האווירית.

במזרח אוקראינה נמשכת לחימה קשה ואינטנסיבית, וכוחות הצבא המקומי מדווחים שרוסיה ממשיכה להזרים עשרות אלפי חיילים חדשים לחזיתות השונות. ברוסיה טענו בימים האחרונים להצלחות בלחימה במחוז לוגנסק, אולם באוקראינה מבהירים שהם ממשיכים להחזיק את החזית בהצלחה. קרבות קשים ממשיכים להתנהל גם בעיר באחמוט, עם טענות רוסיות להישגים מקומיים נוספים.

"המתקפה של האויב במזרח נמשכת עם מתקפות דקה אחר דקה", דיווחה אתמול האנה מליאר, סגנית שר ההגנה באוקראינה. לטענתה, הלחימה בכל הגזרה המזרחית "קשה ומתוחה מאוד", אבל הצבא האוקראיני ממשיך להחזיק מעמד בכל החזיתות. גורם מטעם הכיבוש הרוסי במחוז חארקוב, שרוסיה עדיין מחזיקה בחלקים קטנים ממנו, צוטט אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס אומר: "רוסיה מתכננת לכבוש מחדש את כל האזורים שנכנעו לאוקראינה בשנה שעברה".

גם באזור העיר וולדאר בדרום מחוז דונייצק נמשכים ניסיונות הפשיטה והכיבוש הרוסיים, אולם גם כעת, ללא כל הצלחה. "הסיטואציה בוולדאר נותרת יציבה, אך האויב משדר שהוא לא מתכוון להפחית את הלחץ שלו, למרות האבדות הכבדות שהוא סופג", סיפר מפקד בצבא אוקראינה. "הטקטיקה נותרה זהה: התקדמות של כוחות חי"ר בחיפוי טנקים ואש ארטילרית".

Vuhledar 16.02 - 9:30 AM Update



1/7 The situation in the Vuhledar area remains stable, however, the enemy doesn't seem to reduce the pressure despite losses. The tactics remain the same: advancing infantry groups covered by tank and artillery fire. pic.twitter.com/2BNsIObCTf