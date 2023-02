כבר כמה ימים שהעולם עוקב בדאגה אחר המאמצים הדרמטיים לחילוץ הלכודים מרעידת האדמה בטורקיה ובסוריה, ומתמלא בצמרמורת מהתמונות קורעות הלב שמגיעות משם - ילדים קטנים שמכוסים בסלעים שוהים במשך שעות מתחת להריסות, פצועים בפניהם - אך מנסים לשדר קור רוח ולחייך. התיעודים קורעי הלב מזירות האסון.

נור חולצה מההריסות לזרועות אביה

עם הזמן נחשפים הפנים שמאחורי רעש האדמה הזה ובלתי אפשרי להישאר אדישים כלפיהם, כמו הסיפור של נור מהעיירה ג׳נדירס שבמחוז חלב, שהייתה לכודה במשך שעות מתחת לאדמה - ואז הגיע נס. אחד המחלצים שאיתר את הילדה הקטנה הפנה אותה להביט על אביה שתועד מנסה להרגיעה: "אבא כאן אל תפחדי, תסתכלי לכאן. דברי עם אבא, הנה. השבח לאל, יצאת בשלום".

لحظة انتشال طفلة على قيد الحياة من بين الأنقاض في #جندريس بريف #حلب بعد الزلزال.

"يا عمو نور .. البابا هون". pic.twitter.com/VfvcVDJAg2 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 7, 2023

הילדה נור חולצה מתוך ההריסות בסוריה

תינוקת נולדה מתחת להריסות – וחולצה בחיים

וזה לא הנס היחיד שאליו היו עדים בעיירה ג׳נדריס שנמצאת בידי המורדים. התושבים שחיפשו את יקיריהם לאחר רעידת האדמה העוצמתית, הצליחו לחלץ אתמול (שלישי) בחיים תינוקת בת יומה שנולדה מתחת להריסות. היא נמצאה כשחבל הטבור שלה עדיין מחובר לאימה שנהרגה באסון. הסיפור הזה ריגש רבים ברחבי העולם, אך בה בעת גם שבר את הלב - אחרי שהאם אותרה ללא רוח חיים.

תינוקת חולצה לאחר שנולדה מתחת להריסות בסוריה

בוראן שיתף סטורי על מצבו – חבריו הגיעו לחלץ אותו

אחד מסיפורי החילוצים הדרמטיים ביותר בטורקיה במהלך הימים האחרונה הוא סיפורו של בוראן קובאט, סטודנט בן 20 מהעיר מלאטיה שנקבר תחת ההריסות. שעות לאחר רעידת האדמה, ולאחר שהבין כי ייתכן שכוחות החילוץ וההצלה כלל לא יגיעו אליו, פרסם קובאט ברשתות החברתיות תיעוד קשה ובו קרא לעזרה מחבריו ועוקביו. "בבקשה, זו קריאה לעזרה, כל מי שרואה את זה בבקשה שיעזור", אמר.

למזלו הגדול של בוראן, חבריו אכן ראו ושמעו את קריאתו לעזרה והצליחו לחלצו מההריסות בתוך שעות אחדות. "הטלפון שלי נפל לידי ברעידת האדמה, והבנתי שייתכן שכוחות החילוץ עסוקים מדי ואולי אף אחד לא יגיע אליי. שיתפתי את המצב שלי ברשתות החברתיות, ולמזלי החברים ראו את זה והגיעו אליי", סיפר לאחר שחולץ.

20-year-old Boran Kubat was pulled out alive from the rubble in Türkiye’s earthquake-hit region after his friends noticed his call for help on social media #TurkiyeQuakes pic.twitter.com/kmamFf2osK — TRT World (@trtworld) February 7, 2023

ילדיה סורית אותרה לצד אחיה - והתחננה לעזרה

ממחוז אידליב שבצפון מערב-סוריה הגיע תיעוד קורע לב במיוחד - ילדה סורית לכודה לצד אחיה במשך 17 שעות ומתחננת לסיוע, זועקת את קולה. "רק תוציא אותי מכאן", היא מבקשת בכל לשון של בקשה. "אעשה כל מה שתבקש, אהיה המשרתת שלך".

هذا الفديو كسر قلبي



تقول الطفله للمنقذ عندما وصل لها: "عمو طالعني بصير عندك خدامة"



بسبب التعب الذي عاشته، بقيت هي وأختها لمدة 17 ساعة تحت الأنقاض ولا تستطيع الحراك. #زلزال_سوريا pic.twitter.com/n10RmXvyG9 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 7, 2023

אידליב: ילדה סורית אותרה לצד אחיה אחרי 17 שעות

בסופו של דבר, כנראה שיש מי שנענה לקריאות המטלטלות של הילדה האומללה, לא נותר אדיש למצוקתה והושיט יד. מאוחר יותר התפרסם תיעוד שלה ושל אחיה לאחר שחולצו משם בשלום, בריאים ושלמים.

שלג כבד במלאטיה – סיכויים קלושים לאתר ניצולים נוספים

העיר מלאטיה בטורקיה היא אחת הערים שנפגעו הכי קשה ברעידת האדמה, ונדמה שאולי שם הסיפור קשה במיוחד. זמן קצר לאחר רעידת האדמה ירדו הטמפרטורות מתחת לאפס, והסיכוי למצוא שם ניצולים צנח משמעותית.

העיר ההרוסה נצבעה בשלג שמאיים גם על חיי הניצולים שהתמזל מזלם להיחלץ מבין ההריסות, אולם נותרו ללא קורת גג ואמצעים בסיסיים במיוחד. תמונות קשות מהעיר מראות המונים בשלג, ובתמונות אחרות גם נראים שקי גופות רבים, מונחים זה לצד זה.

Just watch this short footage from Turkey.



It is absolutely a nightmare.



pic.twitter.com/hwZutUWPb1 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 7, 2023

שלג יורד באזור המסגד ההרוס בעיר מלאטיה, טורקיה | צילום: AP

נקברו מתחת להריסות ומצייצים את כתובתם: "עזרה, בבקשה"

ההערכה היא כי עוד עשרות אלפי בני אדם עשויים להיות קבורים מתחת להריסות, גם יותר משלושה ימים לאחר רעידת האדמה. ברחבי הרשת הטורקית נפוצו קריאות רבות לעזרה מאנשים שנקברו חיים בבתיהם.

תינוק מחולץ מההריסות בעיר מלאטיה, טורקיה | צילום: AP

חילוץ נפגעים ברעידת האדמה בעיר דיארבכר בטורקיה | צילום: AP

"קיבלנו את הבשורה על מותם של ארבעה מקרובינו בהפרש של חמש דקות. אלה מאיתנו שעדיין מחכים לחילוץ נמצאים מתחת להריסות, הם נשמעים והם בחיים שדרות ג'ומהורייט, Kiraz Apt (B) – מול המופתי, מרכז קרמהאנמרש", כתב אזרח טורקי, בקריאה להציל את בני משפחתו.

5 dakika arayla 4 yakınımızın vefat haberini aldık. Hâlâ kurtarılmayı bekleyenlerimiz enkaz altında.



Ses geliyor ve hayattalar



Cumhuriyet Bulvarı, Kiraz Apt (B) - Müftülük karşısı, Merkez, Kahramanmaraş



Kurtarma ekibi bekleniyor! — Mehmet Solmaz (@MhmtSlmz) February 6, 2023

אזרח אחר, שנקבר בחיים בבניין מגוריו, כתב בטוויטר: "עזרה, אנחנו מתחת להריסות, יש כאן הרבה אנשים, 600 בתים, בלוק 10, אנטקיה/ הטאי, בבקשה".

Yardım edin enkaz altındayız burda bir çok kişi var 600 konutlar 10.blok antakya/Hatay lütfeen — oğuz sürer (@oguuzsurer) February 6, 2023

לאחר יממה וחצי: משפחה שלמה חולצה בשלום

מחיאות כפיים, קריאות צהלה ודמעות של שמחה נראו היום במחוז אידליב, לאחר שמשפחה שלמה שהייתה לכודה מתחת להריסות ביתה במשך 40 שעות - חולצה בשלום. המקרה הזה הוא נקודת אור גדולה בטרגדיה שפקדה את סוריה ומעניק תקווה שעוד משפחות רבות יחולצו בשלום.

بعد 40 ساعة...

إنقاذ عائلة سورية كاملة من تحت الأنقاض#زلزال_سوريا pic.twitter.com/vu4yhJpFu1 — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) February 7, 2023

אנשי ארגון ההצלה "הקסדות הלבנות" שמובילים את מאמצי החילוץ בסוריה באזורים שנמצאים בשליטת המורדים, סיפקו לא מעט רגעים מרגשים בצל הטרגדיה הגדולה - אך גם הם מתריעים מכך שהמצב עלול להחריף עוד יותר ושהאסון עוד לפנינו: "מספר ההרוגים צפוי לעלות באופן משמעותי, מאות משפחות נותרו מתחת להריסות והצוותים שלנו ממשיכים לפעול בנסיבות הקשות".

בשידור חי: חילוץ ניצולים ואיתור משפחה קבורה מתחת להריסות

בתיעוד שנפוץ בטלוויזיה הטורקית, נראים כוחות החילוץ הטורקיים מחלצים ניצולים בהריסות בקרמהאנמרש לאחר יותר מ-52 שעות מאז רעידת האדמה. בתיעוד נוסף נראית כתבת מקומית מצליחה ליצור קשר עם משפחה של חמש נפשות הקבורות מתחת להריסות, גם כן בעיר קרמהאנמרש.

Some of those trapped are still alive. In Marash (Kahramanmaraş) just now, a reporter communicated with a man, family of 5 who has been trapped in the rubble for nearly 48 hours pic.twitter.com/DDW8SGvSRp — Faytuks News Δ (@Faytuks) February 7, 2023

A survivor has been taken out of rubble alive 52 hours after the earthquake in Kahramanmaras, Turkey pic.twitter.com/8oSNHVBBHW — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 8, 2023