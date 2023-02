יותר מ-5,000 בני אדם נהרגו באסון רעידת האדמה בדרום טורקיה ובצפון סוריה, ועדיין קשה מאוד לאמוד את היקף הנפגעים והנזק הסופיים. על פי ההערכות של ארגון הבריאות העולמי, כמות המתים צפויה להגיע ל-20 אלף, ומכוני מחקר נוספים אף העריכו כי מספר המתים עלול להגיע גם ל-30 אלף.

נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן הודיע היום על מצב חירום למשך לא פחות משלושה חודשים. לדבריו, 10 מחוזות נפגעו ברעידת האדמה, ו-70 מדינות הציעו את עזרתן בסיוע והצלה. ארדואן אמר כי טורקיה נערכת לפתוח בתי מלון באזור אנטליה כדי לשכן שם את האזרחים שבתיהם נהרסו ברעידת האדמה.

קרוב ל-6,000 בניינים ובתי קרסו על יושביהם לכל הפחות בעשר ערים מרכזיות בטורקיה, ועוד אלפים קרסו בערים ובאזורים בצפון-מערב סוריה, שברובם מאוכלסים על ידי פליטים ואוכלוסייה שנעקרה מבתיה במהלך מלחמת האזרחים הקשה בסוריה. ההערכה היא כי אלפי בני אדם עדיין קבורים מתחת להריסות, והטמפרטורות הנמוכות מקטינות את הסיכוי להמשיך ולחלץ ניצולים.

רשת Sky News פרסמה צמדי תמונות של בניינים בערי טורקיה שנפגעו ברעידת האדמה – המציגים אותם לפני ואחרי הרעש. בין המבנים שנהרסו נמצאת גם טירת גזיאנטפ העתיקה, בת יותר מ-2,200 שנה, שהיוותה מוקד טיול ובילוי עיקרי באזור.

תיעוד שפורסם מאזור העיר אנטקייה מראה את אזור התעשייה המקומי הרוס לחלוטין – ונראה כי אפילו מבנה אחד לא נותר שלם ועומד על תילו. מאז רעידת האדמה בלילה הקודם (בין ראשון לשני), נרשמו עוד מאות רעידות משנה שפקדו את האזור, ומאיימות לערער עוד יותר עד הבניינים שנפגעו ברעש העיקרי.

Industrial and business area in Antakya. Nothing is standing. Looks like some parts of Syria pic.twitter.com/U6oHxr8Oul