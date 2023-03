העולם עוקב בתדהמה: הידיעה על פיטורי שר הביטחון יואב גלנט הערב (ראשון) על רקע קריאתו לעצור את החקיקה, הגיעה מהר מאוד גם אל כלי התקשורת הגדולים בעולם. Sky news הבריטית קטעה את שידוריה על מנת לדווח על הצעד והדגישה את העובדה שרק אמש קרא גלנט לעצור את הרפורמה, ובניו יורק טיימס הקדישו את הכתבה הראשית באתר לאירוע.

בטלוויזיה העולמית הוסיפו ושידרו את נאומו של גלנט. sky news אף ראיינו את כתבם בירושלים שהרחיב בטלפון על משמעות הפיטורים ותהה מה יקרה כעת.

לכתבה ב-sky new לחצו כאן

BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has fired his defence minister a day after he called for a halt to the planned overhaul of Israel’s judiciary that has divided the countryhttps://t.co/Av2TSbztra



Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/DSCDko6A93