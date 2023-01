"צמרת משרד הפנים כולה הלכה": שר הפנים האוקראיני דניס מונסטירסקיי וסגנו נהרגו היום (רביעי) בהתרסקות מסוק בבירה קייב. בכלי התקשורת המקומיים דיווחו שהמסוק נפל והתרסק על גן ילדים באזור בתי מגורים. המשטרה האוקראינית מסרה כי בתקרית ישנם לפחות 18 הרוגים, בהם 3 ילדים. עדיין לא ברור מה הוביל להתרסקות. ברשת CNN דווח שכל "הנהגת משרד הפנים האוקראיני מצאו את מותם - השר, סגנו ובכיר נוסף".

The Office of the President confirmed the information about the falling of a flying object near a kindergarten. pic.twitter.com/Q17clRTZJ7

האסון התרחש בעיר ברובארי ששוכנת מזרחית לבירה קייב. קירילו טימושנקו, מהמשרד של נשיא אוקראינה זלנסקי, עדכן על "כוחות הצלה רבים שעושים את דרכם לזירה".

מפקד המשטרה האוקראינית, איגור קלימנקו, אישר זמן קצר לאחר ההתרסקות כי שר הפנים וסגנו היו על המסוק, ומסר עדכון על כמות ההרוגים והפצועים: "לפחות 18 נהרגו מתוכם 9 היו על המסוק עצמו. בנוסף פונו 22 נפגעים לבתי החולים - בהם 12 ילדים". מתיעודים מזירת האירוע נראים כוחות חירום רבים במקום, ואת הבניין עולה באש.

שגריר ישראל באוקראינה, מיכאל ברודסקי, פרסם בחשבון הטוויטר שלו הודעת תנחומים למשפחות הנספים בהתרסקות. "חדשות עצובות מאוקראינה, לפחות 16 הרוגים כולל שר הפנים וסגנו בהתרסקות מסוק בקייב", כתב.

Devastating news from Ukraine: at least 16 died, including the minister of interior and his deputy in helicopter crash in Kyiv. My deepest condolences to the families of victims.