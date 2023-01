המגזין הסאטירי הצרפתי "שרלי הבדו" כבר עורר לא פעם סערה בעולם הערבי, כשבאחת הפעמים קריקטורה שפורסמה בו עוררה אש שהתקלחה ליריות של טרוריסטים שחדרו אל מערכת העיתון - אלא שהיום (רביעי) השבועון שוב נמצא במוקד. כחלק מתחרות שהוא קיים כאות תמיכה במחאת החיג'אב באיראן, התפרסמו עשרות קריקטורות של המנהיג העליון עלי ח'אמנאי - אלא שבאיראן פחות התחברו לרעיון וזעמו על המהלך.

שר החוץ האיראני חוסין אמיר עבדאללהיאן הזהיר את צרפת בחשבון הטוויטר שלו: "המעשה המעליב וחסר הכבוד שעשה מגזין צרפתי עם פרסום קריקטורות נגד הסמכות הדתית והפוליטית לא יעבור ללא תגובה יעילה ונחרצת. לא נאפשר לממשלת צרפת לחצות את הגבול. ללא ספק, הם בחרו בדרך שגויה".

המגזין פרסם את הקריקטורות במהדורה מיוחדת לרגל יום השנה לפיגוע הקטלני במשרדיו בפריז, שאירע ב-7 בינואר 2015. במהלך פגישת עבודה שבועית של מערכת העיתון, פרצו שני מחבלים מאל-קאעידה למשרדי המגזין ורצחו עשרה עיתונאים ושני שוטרים - על רקע קריקטורות שלועגות לנביא מוחמד.

#MullahsGetOut COMPETITION |Charlie Hebdo is launching a competition to produce caricatures of the Islamic Republic of Iran's Supreme Leader. So get drawing and make sure that Khamenei is the last Supreme Leader the Iranians have to suffer! More info https://t.co/q3xqVPIZi8 pic.twitter.com/DhbLVG2drG