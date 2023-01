אוקראינה קרובה לאבד את סולדאר, אחת מערי המפתח בלחימה בחבל דונבאס. לאורך היממה האחרונה מתקבלים דיווחים שונים בנוגע להתקדמות הכוחות הרוסיים, אולם בקייב טוענים כי הם ממשיכים לבלום את המתקפות הרוסיות. בעקבות האפשרות לנפילת סולדאר, קיים חשש אמיתי גם מנפילת העיר הסמוכה באחמוט – שהפכה במשך חודשים ארוכים להיות זירת העימות העיקרית בין צבאות אוקראינה ורוסיה.

מקורות רוסיים טוענים במהלך היומיים האחרונים כי הכוחות הרוסים קרובים להשלמת כיבוש העיר, בעיקר באמצעות קבוצת וגנר של האוליגרך יבגני פריגוז'ין המקורב לפוטין. סגנית שר ההגנה האוקראינית דיווחה אמש כי הרוסים פתחו במתקפה חדשה ונרחבת על העיר, הידועה בעיקר בשל תעשיות המלח שלה, לאחר שניסיונות רוסיים קודמים לכיבושה נכשלו.

בקייב מתעקשים כי הם ממשיכים להתמודד בהצלחה עם ניסיונות ההתקדמות הרוסיים, ומדווחים על כמויות גדולות של גופות של חיילים רוסים הפזורות בשטח. לטענת האוקראיניים, שיטת הלחימה של קבוצת וגנר בעיר משלבת ארטילריה כבדה ושימוש מסיבי בבשר תותחים של אותם אסירים שגויסו לשורות היחידה במהלך החודשים האחרונים. על פי הטקטיקה הזו, הרוסים יורים אש ארטילרית בהיקף נרחב לעבר היעדים בעיר, ואז מטילים לתוכה כמות גדולה של אסירים מגויסים, הנחשבים ביחידה כ"לוחמים סוג ב'", ללא התחשבות אמיתית בחיי אדם.

באוקראינה טוענים כי הם ממשיכים לשלוט בחלקה המערבי של העיר והודפים בהצלחה את הרוסים. הנשיא זלנסקי אמר הלילה בנאומו היומי כי הכוחות בבאחמוט וסולדאר ממשיכים להחזיק מעמד למרות ההתקפות הנרחבות של הרוסים. הוא אמר כי בסולדאר יש קרבות מאוד אינטנסיביים, ולדבריו "לא נותרו קירות בכל הבתים בעיר, והקרקע מכוסה בגופות של חיילים רוסים".

מנגד, מקורות רוסיים לא רשמיים טוענים כי הם קרובים לכיבוש של 100% מהעיר. גם באמצעי המדיה והעברת המידע של הכוחות הרוסיים נפוצים תמונות וסרטונים רבים המעידים על היקף הקורבנות הגדול במקום. בשלב זה, משרד ההגנה הרוסי לא דיווח כלל על כיבוש העיר או אפילו קרוב לכך.

האנליסט הצבאי האוקראיני אולג ז'דאנוב צוטט בדיווח של סוכנות הידיעות רויטרס כי הלחימה בסולדאר ובאחמוט היא "האינטנסיבית ביותר לכל אורך החזית", עם התקדמות מזערית לכל אחד מהצדדים "בתנאי מזג אוויר מקפיאים". לדבריו "לוחמים פרו-רוסים רבים נותרו בשטח, מתים או פצועים".

המכון לחקר המלחמה (ISW) ציטט הבוקר גורמים בכוחות האוקראיניים הנלחמים בעיר שאמרו כי רוסיה עדיין לא שולטת בכולה, אך המצב שם קשה מאוד. על פי הדיווח הזה, כוחות של קבוצת וגנר ממשיכים להתקדם בכמה גזרות במאמצים שונים. במקביל, המודיעין הבריטי דיווח על התקדמות מוצלחת של הכוחות הרוסיים בסולדאר לאורך הימים האחרונים, אך אמר כי הלחץ שהם מפעילים לא יסייע להם בניסיון לכתר את באחמוט הסמוכה (כ-15 ק"מ מדרום-מערב), שם הכוחות האוקראיניים עדיין מצליחים לשמור על קווי הגנה יציבים.

רוסיה מגדילה את כוחותיה בבלארוס; חשש לפלישה נוספת

הכוחות הרוסיים ובראשם קבוצת וגנר נלחמים כבר חודשים ארוכים בגזרת באחמוט בדונייצק, ומנסים לכבוש אותה ללא הצלחה. מומחים רבים מטילים ספק בתועלת שעשויה לצמוח לרוסים מכיבוש העיר ביחס להיקף האבדות בנפש, בתחמושת ובציוד יקרים. במקביל, עם התקדמות הרוסים עולה גם טענה כי כיבוש שתי ערי המפתח הללו עלול להביא לקריסה נרחבת יותר של קו ההגנה האוקראיני באזור.

ההערכה הזו מגיעה על רקע הטענות באוקראינה שרוסיה עשויה לפתוח בכל יום במבצע גיוס נרחב של כחצי מיליון חיילים נוספים. כל זאת עשוי להצטרף להערכה נוספת כי הרוסים יפתחו במתקפת נגד חדשה עם בוא האביב בעוד כמה שבועות.

במקביל לחשש מגיוס נרחב, בשבועות האחרונות הכפילה רוסיה את היקף כוחותיה המוצבים בבלארוס. מקורות רשמיים בבלארוס מצביעים על כך שמספר החיילים הרוסים בשטחה כבר קרוב ל-20 אלף, כפול מהמספר שהיה שם לפני כחודש. בנוסף לחיילים, רוסיה ממשיכה כל העת להעביר ציוד לחימה ונשק לבלארוס, וההערכה כי תהליך צבירת הכוחות בשטחה יימשך. בהקשר זה חשוב להזכיר כי במסגרת הפלישה לאוקראינה ב-24 בפברואר, פלש צבא רוסיה משטח בלארוס עם כוח של כ-40 אלף חיילים.