המשבר המדיני הבא של ממשלת נתניהו? גורמים בימין הקיצוני בארה"ב, שרבים מהם נמנים על התומכים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, מזהירים מפני הצעת חוק חדשה שעלתה בימים האחרונים בכנסת. על פי ההצעה, תיאסר לחלוטין פעילות מיסיונרית נוצרית במדינת ישראל, והעוברים על החוק עלולים להיות צפויים לעונשי מאסר.

סם בראונבק, שגריר ארה"ב לענייני חופש דת בין-לאומי בימי ממשל טראמפ, הזהיר שהצעת החוק מהווה "איום עצום על חופש הביטוי, זכויות האדם וחופש הדת". ביטאון אוונגליסטי בשם All Israel, שאל את בראונבק, המתואר כידיד ותומך ותיק של ישראל, על הצעת החוק, והוא הבהיר שהוא "מודאג", ואמר כי "מדינות חופשיות ודמוקרטיות פשוט אינן מוציאות מחוץ לחוק את חילופי הרעיונות החופשיים, וזה כולל אמונות דתיות. סעיף 18 של מגילת זכויות האדם האוניברסלית, שישראל חתומה עליה, מבטיח את חופש הדת, לרבות הזכות להחליט על אמונתך בעצמך".

בהצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (יהדות התורה) נכתב כי "בתקופה האחרונה התגברו ניסיונותיהם של גופים מיסיונריים, בעיקר נוצריים, לשדל להמרת דת. לעיתים ניסיונות אלה אינם כרוכים בהבטחת כסף או טובות הנאה חומריות, ולכן אינם אסורים על פי הדין הקיים, אולם השלכותיהם השליליות הרבות, לרבות נזקים נפשיים, מחייבות את התערבות המחוקק. זאת, בעיקר בשל העובדה שמרבית הניסיונות להביא אנשים להמיר את דתם מתמקדים בבני השכבות החלשות, אשר בשל מצבם החברתי-כלכלי נתונים ביתר קלות לניסיונות שכנוע מעין אלה".

Wow this is crazy. New bill in Israel would ban people from sharing the Gospel of Jesus. If you talk about Jesus in Israel, you’d face prison time.



