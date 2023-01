האם הלחימה הארוכה באחת בגזרה הקשה והאלימה ביותר באוקראינה בדרך לרגיעה? העיתון וול סטריט ג'ורנל דיווח אתמול מפי גורמי מודיעין באוקראינה ובבריטניה כי רוסיה צמצמה מאוד בתקופה האחרונה את היקף האש והארטילריה שהיא יורה בגזרת העיר באחמוט בדונייצק.

לאורך החודשים האחרונים הפכה העיר באחמוט, שניכר כי נהרסה כליל ולא נותר בה אפילו מבנה אחד שלא ניזוק מהלחימה הקשה, לגזרת הלחימה הקשה ביותר בין צבאות רוסיה ואוקראינה. מדי יום נהרגו בעיר עשרות ואף מאות לוחמים מכל צד, ורבים כינו את העיר כ"מטחנת הבשר" של המלחמה. כעת, ניכר כי עוצמת האש צפויה להמשיך להצטמצם, בשל מצבו של צבא רוסיה ויכולת ההגנה האפקטיבית של האוקראינים.

בתקופה האחרונה חווה רוסיה ירידה משמעותית בהיקף האש הארטילרית שהיא מצליחה לירות ולשגר לאורך החזית עם אוקראינה באופן ניכר. בשבוע שעבר דיווחו בצבא אוקראינה כי רוסיה מצליחה לירות בתקופה האחרונה כ-20 אלף פגזי ארטילריה בכל יום לאורך כל קו החזית, בעוד שבחודשי הקיץ הם ירו בממוצע כ-60 אלף פגזים ביום.

בנוסף למצוקת החימוש הרוסית, גם ההגנה האוקראינית לאורך החזית הביאה לדילול יכולות האש הרוסיות. במקביל לבאחמוט, התפתחו בשבועות האחרונים מוקדי לחימה אלימים חדשים באותה גזרה, וראשם העיר סולדאר. אחד ההסברים העיקריים לשינוי הלחימה הרוסי בבאחמוט נובע מהעובדה שכעת מופנה חלק גדול מהאש הארטילרית הרוסית לעבר הלחימה בסולדאר, שמהווה כאמור חלק מאותה חזית של באחמוט במחוז דונייצק.

Footage of the Bakhmut fightings: The movement between firing points and the fight with the enemy in the ruins of #Bakhmut . pic.twitter.com/cvS27gSpWP

לאחר שחרור חרסון לפני כחודשיים, השתחררו כוחות גדולים, הן בצבא אוקראינה והן בצבא רוסיה, שעד אז היו מרוכזים בלחימה בחזית הדרומית. על רקע זה, עיבו שני הצבאות את כוחותיהם בדונבאס בכלל ובפרט באזור באחמוט ויתר קווי הלחימה בדונייצק. בימים האחרונים מתרבות העדויות לצבירה גדולה של כוחות אוקראיניים באזור באחמוט, ואף עולה האפשרות כי הם נערכים להוציא משם מתקפת נגד בעתיד הקרוב.

ואלרי יוריק, דובר החטיבה ה-46 בצבא אוקראינה, אמר לוול סטריט ג'ורנל כי נראה שהכוחות הרוסיים מנסים להעביר את משקל הלחימה והקרבות לעיר סולדאר הסמוכה. "הם זקוקים לניצחון, אפילו קטן, כי הם מבינים שהם לא מצליחים לקחת את באחמוט".

עיקר הלחימה בגזרת באחמוט מנוהלת בחודשים האחרונים על ידי קבוצת וגנר בפיקודו של יבגני פריגוז'ין. על פי ההערכות, אנשי וגנר הטילו למערכה שם עשרות אלפי לוחמים, רובם הגדול אסירים מורשעים שגויסו על ידי פריגוז'ין בחודשים האחרונים.

על רקע הדברים האלה, פרסם בימים האחרונים פריגוז'ין סרטון, לכאורה מהקרבות בבאחמוט, ובו הוא נראה מופיע במרתף בית עמוס בגופות של לוחמי יחידתו ההרוגים. בין היתר אמר פריגוז'ין בדבריו כי הלחימה בעיר קשה ומאתגרת במיוחד, וכל בית מהווה "מצודה" בפני עצמו. לדבריו, לעתים נדרשים שבועות אחדים עד שכוחותיו מצליחים לכבוש בית אחד בעיר.

Prigozhin releases the first batch of Wagner’s convict recruits who managed to survive for 6 months in Ukraine back into their hometowns, instructing Russian police to treat these men with “the greatest respect.” Will they become the new oprichniks as Russia spins into darkness? pic.twitter.com/YYrtaKTF5A