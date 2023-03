תאונה קטלנית ביוון: לפחות 32 בני אדם נהרגו ו-85 נפצעו הלילה (בין שלישי לרביעי) בהתנגשות בין שתי רכבות סמוך לעיר לריסה ביוון. על פי הדיווחים, מדובר ברכבת נוסעים שיצאה מכיוון סלוניקי לעיר לריסה - ובדרכה התנגשה חזיתית ברכבת משא. מהמשטרה המקומית נמסר כי כמה קרונות ירדו מהפסים, ולפחות 3 מהן עלו באש. כוחות כיבוי הוזעקו למקום - והחלו בחילוץ הלכודים מתוך הקרונות. לפי עדכון של בית החולים בלריסה, לפחות 25 מהפצועים מוגדרים במצב קשה. נסיבות התאונה עדיין נבדקות.

"הקרונות נהרסו לגמרי" | צילום: רויטרס

המושל האזורי של תסליה, קוסטאס אגורסטוס, סיפר לתקשורת המקומית שכל הלכודים חולצו בחיים מתוך הקרונות, וכעת צוותי החירום מחפשים אחר הרוגים נוספים. "לילה נורא. קשה לתאר את המראות", שיתף. לדבריו, שני הקרונות הקדמיים של רכבת הנוסעים "נהרסו לגמרי" - מרוב שההתנגשות הייתה עוצמתית. עוד הוא הוסיף כי 250 נוסעים פונו באוטובוסים לעיר סלוניקי.

A passenger train collided with an oncoming freight train in northern Greece, causing fires and leaving dozens injured, officials say. https://t.co/wpyzzbznHX

#BREAKING: At least 16 people dead and more than 85 others injured, including at least 25 seriously, following passenger train crash in Tempi, Greecepic.twitter.com/wSaXOaTSYt