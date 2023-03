עיני העולם כולו נשואות בימים האחרונים לעבר העיר באחמוט במזרח אוקראינה, ורבים מעריכים כי היא קרובה מאוד ליפול לידי הרוסים במהלך הימים הקרובים. בקבוצת וגנר מדגישים בימים האחרונים כי העיר "מכותרת למעשה", אך באוקראינה מכחישים את הדיווחים ואומרים כי אין בכוונתם לסגת. בנוסף, צבא אוקראינה מזרים לעיר בימים האחרונים כוחות גדולים, ובהם גם יחידות מיוחדות.

אתמול (שבת) דיווח המודיעין הבריטי כי צבא אוקראינה מתמודד עם לחץ כבד מאוד בניסיון להמשיך להגן על העיר מפני הצבא הרוסי. בימים האחרונים רשמו הרוסים, בהובלת אנשי קבוצת וגנר, התקדמות ניכרת, וקרובים מאוד להשיג שליטה על הדרך היחידה שנותרה פתוחה מבחינת האוקראינים לכיוון מערב – לעבר העיירה צ'אסיב יאר. ברגע שהרוסים יצליחו להשתלט על הדרך – העיר תהיה מכותרת ונתונה לשליטת הרוסים.

הקרב על באחמוט החל ב-1 באוגוסט, לפני יותר מחצי שנה. בתחילה טענו מומחים רבים כי קיים ספק גדול בנוגע לחשיבותה האסטרטגית של העיר להמשך הלחימה, אולם כעת ניכר כי כיבושה עשוי לאפשר לרוסים להמשיך להתקדם – בניסיונם להשלים את כיבוש מחוז דונייצק וחבל דונבאס. גורמי מודיעין מערביים דיווחו בשבועות האחרונים כי פוטין הורה לכוחותיו להשלים את כיבוש דונבאס עד סוף חודש מרץ, אולם ספק גדול אם הרוסים אכן יצליחו במשימה בטווח הזמן הקצר הזה.

למרות דיווחים שונים על אפשרות לנסיגה אוקראינית, בקייב מסרבים לקבל אפשרות שכזו. בימים האחרונים דווח כי צבא אוקראינה שולח תגבורת נרחבת לחזק את כוחותיו בעיר, כפי שהבהיר הנשיא זלנסקי בדברים שאמר כבר במהלך השבוע שעבר. בין היתר, שולחים באוקראינה גם יחידות מובחרות ומיוחדות – מה שממחיש יותר מכול את הכוונה האוקראינית להמשיך להחזיק בעיר, ואת האמונה כי העיר לא תיפול והכוחות הנלחמים בה לא יכותרו.

בסוף השבוע ביקרו בחזית הלחימה בבאחמוט שניים מהמפקדים הבכירים ביותר בצבא אוקראינה, בהם גנרל אולכסנדר סירסקי, מפקד צבא היבשה האוקראיני. בפיקוד צבא אוקראינה דיווחו הלילה בפייסבוק כי הרוסים "נכשלו שוב" בניסיון לכתר את העיר באחמוט, והוסיפו שהמגנים הדפו "אינספור" מתקפות רוסיות. "כרגע, המצב פחות או יותר יציב, במונחים של התקדמות הרוסים – למעשה בלמנו אותם".

הדברים הללו מגיעים על רקע דיווחים שאתמול פוצצו שני גשרים חשובים בבאחמוט – גשר רכבת המפריד בין חלקיה המזרחי והמערבי של העיר (בין אזור השליטה הרוסי ואזור השליטה האוקראיני), וכן גשר על הנתיב לצ'אסיב יאר. הפצצת הנתיב לצ'אסיב יאר מעלה חששות כבדים להמשך העברת האספקה לעיר.

המכון לחקר המלחמה (ISW) דיווח הבוקר כי נראה שהכוחות הרוסיים הגיעו לנקודת מפתח לקראת ביצוע פעולה מכריעה בבאחמוט, אולם עדיין לא מצליחים לכפות נסיגה על הכוחות האוקראיניים. עוד נכתב כי לא סביר שיצליחו לכתר את העיר בקרוב. אולג זהדנוב, אנליסט צבאי אוקראיני, העריך כי בשלב זה אין כל אינדיקציות של ממש לנסיגה אוקראינית מהעיר.

