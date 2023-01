דרמה באוקראינה: אולקסי ארסטוביץ', יועצו הבכיר של הנשיא וולודימיר זלנסקי, הודיע הבוקר (שלישי) על התפטרותו מהתפקיד, לאחר שהופעל עליו לחץ כבד בימים האחרונים. ארסטוביץ' הפך בחודשים האחרונים לדמות מוכרת ופופולרית בתקשורת באוקראינה ובמערב, והרבה להעניק ראיונות, פרטים ודיווחים על הנעשה במלחמה, אבל בסוף השבוע הוא הצליח להרגיז את אזרחי אוקראינה באופן חריג.

במהלך מתקפת הטילים הרוסית על ערי אוקראינה ביום שבת פגע טיל בבניין מגורים בעיר דנייפרו, והיום הודיעו באוקראינה כי מספר ההרוגים באסון הגיע כבר ל-44, בעוד נעשים ניסיונות לחלץ לכודים נוספים - אולם הרשויות הביעו פסימיות בנוגע לחלץ ניצולים חיים. שעה קלה לאחר פגיעת הטיל בבית, מיהר ארסטוביץ' לנסות להסביר מה קרה, ובראיון מצולם אמר כי טיל ממערכת ההגנה האווירית של אוקראינה ככל הנראה הסיט טיל רוסי ממסלולו - וכך התרחשה הפגיעה בבניין.

גורמים באוקראינה מיהרו לדחות את הדברים של ארסטוביץ', והסבירו כי הוא אמר אותם על דעת עצמו ואפילו לפני שבוצע תחקיר מסודר לתקרית. בנוסף, באוקראינה הבהירו כי כלל אין ברשותם מערכת הגנה אווירית יעילה ליירוט הטיל שפגע בבניין, מסוג KH-22, ולכן ההסבר אינו נכון. "מתחילת המלחמה רוסיה ירתה יותר מ-210 טילים כאלה, לא הצלחנו ליירט אפילו לא אחד", אמרה סגנית שר ההגנה האוקראינית, האנה מליאר.

למרות ההסברים באוקראינה, דבריו הנמהרים של ארסטוביץ' שימשו שלל גורמים ומקורות רוסיים, לרבות ערוצי תעמולה מובהקים, כדי לטעון שלא רוסיה אחראית למותם של עשרות האזרחים החפים מפשע בפגיעה הקשה. בשלב זה עדיין לא ברור אם ארסטוביץ', שהועסק על ידי זלנסקי כיועץ חיצוני, החליט להתפטר על דעת עצמו – או שהופעל עליו לחץ מטעם הנשיא עצמו.

בין אם דבריו של ארסטוביץ' נכונים ובין אם לא, התקרית הקשה שבה וממחישה עבור מדינות המערב עד כמה זקוקים באוקראינה לסיוע נוסף בתחום ההגנה האווירית, שאומנם מצליחה ליירט שיעור ניכר מהטילים והמל"טים שמשוגרים מרוסיה, אך רחוקה מלייצר הצלחה של 100%. על רקע הדברים האלה, אתמול הגיעו כ-100 לוחמים אוקראינים לבסיס פורט סיל באוקלהומה – שם הם צפויים להתחיל להתאמן על הפעלת סוללת הפטריוט שתועבר לאוקראינה בתוך כמה חודשים.

במקביל, מאות לוחמים אוקראינים החלו אתמול להתאמן בבסיס מיוחד של הצבא האמריקני בגרמניה. האימונים מגיעים במסגרת הרחבת הסיוע הצבאי של וושינגטון לקייב במלחמה נגד רוסיה, ובמסגרת הרחבת האימונים וההכשרה של הצבא האוקראיני – לקראת אפשרות של הסלמה בלחימה בחודשים הקרובים.

בתקופה האחרונה מאמן ומכשיר צבא אוקראינה כמות של עשרות אלפי לוחמים חדשים – במסגרת מה שרבים רואים כהכנה למתקפת נגד אוקראינית רחבה בחודשי האביב. ההערכות על מתקפה אוקראינית גדולה חדשה, בניסיון לשחרר שטחים רבים שנפלו לידי הרוסים, מגיעות במקביל להערכות כי גם הרוסים עצמם נערכים לפתוח במתקפה חדשה באביב, ואפילו עשויים לנסות מחדש לכבוש את הבירה קייב.

ההחלטה על ההכשרה והאימונים של מאות לוחמים אוקראינים, מספר שאף צפוי לגדול בקרוב, מתווספת להרחבת מהלך התמיכה המערבי במאמץ המלחמה האוקראיני. אתמול הודיע רשמית שר ההגנה הבריטי בן וואלאס על חבילת הסיוע "המשמעותית ביותר לאוקראינה עד כה", שמכילה בראש ובראשונה 14 טנקי צ'לנג'ר 2, שעל העברתם הודיע ביום שבת ראש הממשלה הבריטי רישי סונאק, בשיחה שערך עם זלנסקי.

