באוקראינה ובעולם כולו ממתינים בציפייה ובדריכות לימים הקרובים, לקראת ציון שנה לפלישה הרוסית ולתחילת המלחמה. היום (שלישי) צפוי נשיא רוסיה פוטין לשאת נאום שנתי נרחב, אחרי שדובר הקרמלין דמיטרי פסקוב אמר שלשום כי הנאום מיועד לעסוק ברובו ב"מבצע הצבאי המיוחד". מחר מתוכנן כינוס מיוחד של הפרלמנט הרוסי, וניכר כי הוא צפוי לעסוק בדברים שיגיד מחר פוטין. לאחר הביקור של ביידן בקייב - היום הוא צפוי לשאת נאום ממושך בוורשה בירת פולין.

הביקור של ביידן בקייב עשוי להביא להחרפת הרטוריקה והמעשים מצידו של פוטין, במיוחד לאחר אמירות כמו זו של זלנסקי, שאמר יחד עם ביידן כי הביקור "מהווה הוכחה שרוסיה לא מפחידה איש". ג'ייק סאליבן, היועץ האמריקני לביטחון לאומי, אמר אתמול בתום ביקורו של ביידן באוקראינה כי ברוסיה קיבלו התראה על כך מבעוד מועד, אולם בזמן הופעתו בקייב בשעות הצוהריים נשמעו אזעקות, ללא שיגור טילים ומל"טים.

שלל האירועים המדיניים החשובים השבוע מגיעים על רקע שורת הערכות נרחבות באוקראינה ובמערב כי רוסיה עשויה לפתוח במתקפה חדשה ודרמטית באוקראינה, במטרה לכבוש כמה שיותר שטחים חדשים ולהחזיר לשליטתה שטחים רבים ששוחררו במהלך החודשים האחרונים על ידי צבא אוקראינה. שלשום דווח ברוסיה כי ועדת החקירה קבעה רשמית שאוקראינה אחראית לפיצוץ בגשר קרץ', המחבר את רוסיה וחצי האי קרים, בתחילת אוקטובר 2022. על פי ההודעה, כוחות מיוחדים של צבא אוקראינה ביצעו את הפיצוץ – וכעת עולה השאלה אם יש קשר בין תזמון ההודעה (הלא מפתיעה) והקרבה לתאריך ציון שנה לפלישה.

על פי הגישה הזאת, פוטין עשוי לנצל את ההודעה על אשמתה של אוקראינה בפיצוץ הגשר, שנחשב בשנים האחרונות לפרויקט אישי שלו לאחר סיפוח קרים, כדי להכריז על מתקפה אפשרית חדשה באוקראינה. במקביל למתקפה קרקעית חדשה, אם תקרה ואם לא, פרשנים צופים לפחות מתקפת טילים נרחבת אחת על אוקראינה במהלך הימים הקרובים.

הלחימה בגזרת באחמוט במזרח אוקראינה | צילום: AP

בנוסף לכך, בימים האחרונים האשים משרד ההגנה הרוסי את אוקראינה בניסיון לייצר מתקפת "דגל כוזב" נגד רוסיה באמצעות חומר גרעיני. לטענת הרוסים, אוקראינה קיבלה בימים האחרונים מכולות עמוסות בחומרים רדיואקטיביים, וצפויה להציב אותן בנקודות שונות - ואז להאשים את רוסיה בחבלה אפשרית בהן. למרות ההאשמות, ברוסיה לא הציגו הוכחות לטענות.

בינתיים, בשדה הקרב המצב נותר כשהיה וללא שינוי של ממש. קרבות עזים ממשיכים להתנהל בעיקר בערים באחמוט ו-וולדאר במחוז דונייצק, וגם באזור קרמינה במחוז לוגנסק. נשיא אוקראינה זלנסקי התייחס שלשום ללחימה ואמר כי הצבא האוקראיני מסב אבדות כבדות לרוסים בלחימה בוולדאר שבדרום מחוז דונייצק, שם על פי הדיווחים נכשלים הרוסים שוב ושוב בניסיונות להסתער על העיר ולכבוש אותה.

NEW: The major phase of Russian offensive operations in #Luhansk Oblast is underway, and #Russia likely lacks sufficient uncommitted reserves to dramatically increase the scale or intensity of the offensive this winter. #Ukraine latest w/ @criticalthreats: https://t.co/sXNDrBE7ul pic.twitter.com/bmjVE2fzeP — ISW (@TheStudyofWar) February 20, 2023

מפת אוקראינה | צילום: גוגל

למרות ההערכות הרבות בנוגע למתקפה קרקעית חדשה של צבא רוסיה, יש גם קולות אחרים המתנגדים לגישה זו. מיכאל קופמן, חוקר במכון CNA, טוען כי המתקפה הרוסית החדשה החלה כבר לפני שלושה שבועות ויותר, ובינתיים רחוקה מלהצליח להשיג הישגים של ממש בשדה הקרב.

A few thoughts on the Russian winter offensive, which began 3+ weeks ago, and has so far yielded little progress for RU forces. Poor force quality, loss of junior officers, ammunition, and equipment constraints limit Russian offensive potential. Thread. 1/ — Michael Kofman (@KofmanMichael) February 19, 2023

"איכות כוחות נמוכה, אובדן של קצינים זוטרים, תחמושת ומצוקת ציוד מגבילים את הפוטנציאל ההתקפי הרוסי", צייץ. לדבריו, המתקפה הרוסית החדשה מחולקת ל-6-5 צירי התקדמות, במקום לציר עיקרי אחד, דבר שמקשה על ההתקדמות. בשבוע שעבר ציין המודיעין הבריטי כי רוסיה אכן נעה בכמה מאמצים התקפיים שונים, אך באף אחד מהם היא לא ריכזה מספיק כוחות כדי שיאפשרו לה לרשום פריצת דרך משמעותית.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 February 2023



Find out more about Defence Intelligence: https://t.co/WmgdSo26nd



#StandWithUkraine pic.twitter.com/nCbHIkxusO — Ministry of Defence (@DefenceHQ) February 20, 2023

אתמול בבוקר דיווח המודיעין הבריטי כי רוסיה ממשיכה לנהל מתקפות בכמה אזורים במקביל, ורושמת אבדות כבדות, בייחוד בוולדאר ובבאחמוט. על פי הדיווח, הכוחות הרוסיים בשטח נתונים ללחצים אדירים מצד הגורמים הבכירים ברוסיה להביא כמה שיותר הצלחות מבצעיות בזמן קצר. בשל כך, סביר שברוסיה יכריזו בימים הקרובים על כיבוש העיר באחמוט, ללא קשר למצב בשטח, בניסיון לאותת על הצלחה במקביל לציון שנה למלחמה.

מערכת אווירית במקום מערכה קרקעית?

על פי הערכות נוספות, רוסיה עשויה לפתוח בימים הקרובים במערכה אווירית נרחבת לפגיעה גדולה באוקראינה, במקום או במקביל למערכה קרקעית. גורמי מודיעין מערביים אמרו בימים האחרונים לעיתון פיננשייל טיימס כי רוסיה מרכזת כמות גדולה במיוחד של מטוסי ומסוקי קרב בסמוך לגבול עם אוקראינה, באופן שמרמז על מערכה אווירית נרחבת שעתידה לצאת לפועל.

המודיעין האוקראיני דיווח בימים האחרונים שרוסיה ריכזה בקרבת הגבול עם אוקראינה יותר מ-450 מטוסי קרב ועוד יותר מ-300 מסוקי קרב. על פי הדיווח, כלי הטיס הללו הוצבו בבסיסים שונים במערב רוסיה.

הלחימה במזרח אוקראינה | צילום: רויטרס

הדיווחים האלה מגיעים במקביל למאמצים הולכים וגדלים מצידה של אוקראינה להגדיל את יכולות ההגנה האווירית שלה, סוגיה שנידונה בהרחבה בפסגת שרי ההגנה של ברית נאט"ו בסוף השבוע. שר ההגנה האמריקני לויד אוסטין אמר במפורש, כי מערכות ההגנה של אוקראינה עדיין רחוקות מלהספיק לה להתמודד עם איום הטילים והמל"טים של צבא רוסיה, ובתקופה הקרובה אמורים באוקראינה להכניס לפעילות את מערכות הפטריוט שקיבלו מארה"ב, גרמניה והולנד.

ריכוזי כוחות רוסיים חדשים סמוך לגבול עם אוקראינה | צילום: Planet.com

קשה עדיין לקבוע מה צפוי להיות היקף המתקפות הרוסיות הקרובות, גם על הקרקע וגם מהאוויר. למרות גיוס החיילים הנרחב של הרוסים לאורך החודשים האחרונים, ניצבים סימני שאלה רבים בנוגע ליכולתו של צבא רוסיה לרשום הישגים של ממש מחדש, על רקע הפגיעה ההולכת וגוברת ביכולותיו של צבא רוסיה, והמשך החימוש הנרחב של צבא אוקראינה. ההיערכות של רוסיה למבצע אווירי נרחב עשויה ללמד עד כמה בקרמלין לא מאמינים ביכולתו של צבא היבשה שלהם להביא הישגים חדשים לבדו.

קדירוב: רוצה להקים יחידה משלי כמו קבוצת וגנר

מנהיג צ'צ'ניה רמזאן קדירוב פרסם השבוע הודעה לא רגילה, וסיפר כי הוא מעוניין להקים יחידה צבאית פרטית כמו קבוצת וגנר של האוליגרך ומקורבו של פוטין, יבגני פריגוז'ין. בהודעה ארוכה שפרסם בטלגרם כתב: "כשהשירות שלי במדינה יסתיים, אני רוצה ברצינות להתחרות באחינו היקר פריגוז'ין וליצור חברה צבאית פרטית. אני חושב שזה יעבוד".

לדבריו של קדירוב, המנהיג הצ'צ'ני הידוע לשמצה ומקורבו של פוטין גם כן, קבוצת וגנר הוכיחה היטב את יכולותיה וכוחה הצבאי ואת נחיצותה עבור רוסיה במלחמה. הוא הוסיף ואמר כי פעילותה של קבוצת וגנר הוכיחה את נחיצותה של יחידות צבאיות פרטיות.

מנהיג צ'צ'ניה קדירוב ומנהיג קבוצת וגנר פריגוז'ין

לאורך השנה האחרונה הפכה קבוצת וגנר לישות ציבורית מוכרת ומפורסמת ברוסיה ובעולם, על רקע מעורבותה הגדולה בלחימה במזרח אוקראינה. על פי הערכות בארה"ב, קבוצת וגנר ספגה במלחמה באוקראינה 40 אלף אבדות, כולל יותר מ-9,000 הרוגים. במקביל ללחימה באוקראינה, קבוצת וגנר פעילה מאוד באזורים נוספים בעולם, ובעיקר ביבשת אפריקה, שם היא משתפת פעולה עם משטרים רודניים ואכזריים, מקבלת על עצמה חוזי כרייה וניצול משאבי טבע בהיקף כספי אדיר, תוך האשמה נרחבת בהפרת זכויות אדם וביצוע פשעי מלחמה.