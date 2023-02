מניין ההרוגים ברעידת האדמה מתקרב ל-32 אלף, יחד עם עוד אלפי הרוגים בסוריה, וההבנה כי בני אדם וגופות רבות עדיין קבורות מתחת להריסות – יותר משבוע לאחר רעידת האדמה. על רקע האסון הכבד בטורקיה, שר החוץ אלי כהן נחת היום (שלישי) במדינה לביקור הזדהות, נפגש עם הנשיא ארדואן ושר החוץ צ'בושולו, וביקר בבית חולים שדה שהקימה המשלחת הישראלית לאזור האסון.

ארגון הבריאות העולמי הודיע היום כי רעידת האדמה בטורקיה וסוריה היא אסון הטבע החמור ביותר באירופה במאה האחרונה. באו"ם אמרו היום כי יותר משבעה מיליון ילדים נפגעו והושפעו מרעידת האדמה.

למרות שעברו כבר יותר משמונה ימים מאז רעידת האדמה הקשה, כוחות החילוץ וההצלה הודיעו כי הם עדיין אופטימיים במעט בנוגע לסיכוי למצוא ניצולים נוספים. בעיר קרמהאנמרש נרשם היום לא פחות מנס, לאחר ששני גברים שהיו קבורים תחת ההריסות חולצו בחיים אחרי יותר מ-198 שעות.

Two more people have been rescued from the rubble on the eighth day of the quake in Turkey’s Maras pic.twitter.com/fNFou07Lnm