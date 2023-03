נמשכת הלחימה העזה בבאחמוט, עיר המפתח במזרח אוקראינה, אולם הימים האחרונים עשויים להצביע על מגמה חיובית, שאולי מעניקה תקווה ורוח מחודשת במפרשים של קייב. לאחר כתשעה חודשי לחימה עזה, שבמהלכם הלכו הרוסים והתקדמו בהובלת קבוצת וגנר הידועה לשמצה, בימים האחרונים ניכרת בלימה של הכוחות. בקבוצת וגנר מאותתים כי הם נמצאים במצוקה לא מבוטלת, ורבים תוהים אם הקרב המכריע במזרח עשוי להיפתח מחדש.

בשבוע שעבר השלימו אנשי קבוצת וגנר בהובלת יבגני פריגוז'ין את כיבוש חלקה המזרחי של באחמוט. במקביל, הכוחות האוקראיניים אוחזים ביציבות יחסית בחלקה המערבי של העיר, וביצעו שורת פיצוצים, בין היתר של גשרים על נהר הבאחמוטה החוצה את העיר מצפון לדרום. בשל כך, חווים בווגנר קושי של ממש בהמשך ההתקדמות.

על פי דיווחים שונים במערב, בהם משרד ההגנה הבריטי והמכון לחקר המלחמה (ISW), בימים האחרונים הרוסים לא מצליחים לייצר התקדמות נוספת בשדה הקרב בעיר המופצצת. אולכסנדר סירסקי, מפקד צבא היבשה של אוקראינה ומי שמפקד בשטח על הלחימה במזרח אוקראינה, עדכן אתמול כי כוחות וגנר ניסו להסתער על מרכז העיר, אולם ספגו אבדות כבדות.

הדינמיקה הנוכחית בלחימה היא רק דוגמה אחת למצב הקשה שנמצאת בו קבוצת וגנר בתקופה האחרונה. קבוצת וגנר פתחה בסוף השבוע מרכזי גיוס ביותר מ-40 ערים ברחבי רוסיה – במטרה לצרף לוחמים חדשים. בשלב זה לא ברור מה מידת ההיענות של האזרחים החופשיים ברוסיה לקריאה לגיוס ללחימה ששמה הפך למילה נרדפת לזילות וזלזול בחיי אדם, אולם המהלך מגיע על רקע העובדה שהיחידה של פריגוז'ין הפסיקה לגייס לשורותיה אסירים מבתי הכלא.

במשך חודשים ארוכים גייסו אנשי וגנר עשרות אלפי לוחמים משורות בתי הכלא ברוסיה, תוך הצעת חוזה מפוקפק – המבטיח שחרור ממאסר ללוחמים שיצליחו לשרוד תקופת שירות של שישה חודשים. על רקע המאבק הממושך בין פריגוז'ין ואנשי וגנר לבין משרד ההגנה במוסקווה, נעצר לפני כמה שבועות הליך גיוס האסירים של היחידה – וכעת היא מתמודדת עם מצוקת כוח אדם של ממש. המודיעין הבריטי דיווח כי יחידת שכירי החרב מסתכנת כעת בפגיעה של ממש בכוחה, ואם לא תצליח לחדש את מקורות כוח האדם שלה היא תיאלץ לצמצם מאוד את היקף פעילותה בלחימה.

בימים האחרונים אמרו גורמים אוקראיניים כי בשל מצוקת כוח האדם של היחידה, והעובדה כי היקף האסירים המגויסים שברשותה מצטמצם, נאלצת קבוצת וגנר להשתמש בלוחמים המיומנים ביותר שלה בבאחמוט. על פי ההערכות, עשרות אלפי אסירים מגויסים נהרגו ונפצעו בשורות היחידה בבאחמוט בלבד, והדבר עשוי להצביע על הזדמנות עבור צבא אוקראינה לייצר מומנטום חיובי בלחימה – שעד עתה היה בצד הרוסי. בנוסף, הולכים ומתרבים הדיווחים שצבא אוקראינה מרכז כוחות גדולים חדשים בגזרת באחמוט, אולי במטרה להוציא לפועל מתקפת נגד חדשה, כמו גם באזורים נוספים.

במקביל לקרבות הקשים בבאחמוט, צבא רוסיה מרחיב בימים האחרונים את התקפותיו לאורך כל החזית – מאזורי לוגנסק וחארקוב בצפון, ועד דרום מחוז דונייצק. בשל הלחימה העזה וההפצצות, רק בימים האחרונים הורו הרשויות במחוז חארקוב על פינוי אזרחים בעיר קופיאנסק, ששוחררה על ידי האוקראינים רק לפני כמה חודשים.

הבוקר דיווח המודיעין הבריטי כי צבא רוסיה סובל ממצוקה עד כדי כך קשה בחימוש הארטילרי – עד שהונהג קיצוב בין כלל היחידות, במטרה לנצל כהלכה את מלאי התחמושת הקיים. בדיווח נכתב כי המחסור הקשה והצמצום בירי הארטילרי של רוסיה לאורך החזית עשוי להיות הגורם המרכזי להיעדר ההתקדמות של הרוסים בשדה הקרב בימים האחרונים. שעות לאחר פרסום הדיווח של משרד ההגנה בלונדון – הודיע שר ההגנה הרוסי סרגיי שויגו כי הורה להכפיל את קצב ייצור הטילים המדויקים ברוסיה.

