אמש בשעה 23:54 סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה ידיעה: "ראש הממשלה המכהן הוותיק ביותר של ישראל, בנימין נתניהו, אמר כי השיג הסכם להרכבת ממשלה חדשה לאחר שבועות של משא ומתן קשה באופן בלתי צפוי עם שותפים לקואליציה, הדתיים והימין הקיצוני". סוכנות הידיעות ציטטה את נתניהו שצייץ: "הצלחתי (להקים ממשלה)", דקות לפני חצות – לדד-ליין שנקבע לפקיעת המנדט. בתוך זמן קצר החלו רבים מכלי התקשורת המרכזיים בעולם לדווח על כך, ולעסוק באופייה הימני הצפוי של הממשלה.

רשת CNN דיווחה כי "ממשלת ישראל החדשה תהיה ככל הנראה הממשלה הימנית ביותר בתולדות ישראל, כולל אנשים שמונו לתפקידי שרים - שנחשבו פעם בשוליים הלאומניים הקיצוניים של הפוליטיקה הישראלית". ה-CNN מדווח גם ש"חברי מפלגת הליכוד של נתניהו צפויים למלא כמה מתפקידי הקבינט החשובים ביותר כולל שר החוץ, שר הביטחון ושר המשפטים".

בוושינגטון פוסט דווח כי "בנימין נתניהו הכריז הלילה על הקמת ממשלת הימין הקיצונית ביותר בתולדות המדינה". בין היתר נכתב כי חזרתו הקרבה של מנהיגה הוותיק ביותר של ישראל מגיעה יחד עם "הענקת חלק חסר תקדים במוקדי הכוח לבעלי בריתו מהימין הקיצוני והחרדי - שנשבעו לבצע במדינה שינויי חקיקה מרחיקי לכת".

ב-BBC נכתב ההודעה של נתניהו: "הושגה הסכמה על הממשלה הכי ימנית בישראל תחת בנימין נתניהו". עוד נמסר כי "הוסכם על ממשלה חדשה שנחשבת לימנית ביותר בתולדות ישראל, שחותמת את חזרתו של בנימין נתניהו לשלטון... הקואליציה שלו מכילה מפלגות ימין קיצוני, כולל אחת שמנהיגה הורשע בעבר בגזענות אנטי-ערבית.

אתר בריטי נוסף, רשת Sky News, סיפק זוויות נוספות - בכותרת המשנה שלו על הודעתו של נתניהו, כתב האתר: "ראש הממשלה המכהן לתקופה הארוכה ביותר בישראל היה באופוזיציה ב-18 החודשים האחרונים ועומד למשפט על שחיתות לכאורה. הממשלה החדשה תיכנס לתפקידה לאחר שנה שבה נרשמו רמות האלימות הקשות ביותר בגדה המערבית זה יותר מעשור. יותר מ-150 פלסטינים ויותר מ-20 ישראלים מתו בשנה האחרונה". אתר הגרדיאן כתב ש"ישראל מבצעת פנייה חזקה ימינה עם ממשלתו החדשה של נתניהו".

אתר דויטשה וולה הגרמני כתב כי "המנהיג הוותיק של ישראל, בנימין נתניהו, הצליח להקים קואליציה ימנית-דתית". על פי העיתון, "איתמר בן גביר, מנהיג מפלגת הימין הקיצוני מהציונות הדתית, מונה לשר לביטחון הפנים - מה שיאפשר לו שליטה במשטרת ישראל". האתר הדגיש כי "ממשלת נתניהו צפויה להיות הממשלה הימנית ביותר ב-74 שנותיה של ישראל".

אתר BFM הצרפתי כותב כי ההרכב המדויק של הממשלה הבאה טרם הושלם במלואו, אבל עם זאת, השותפים ידועים – "במה שאמורה להיות הממשלה הימנית ביותר בתולדות ישראל". האתר הצרפתי מצטט את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, שהזהירה בשבוע שעבר כי הצעות החוק שעולות לפני תחילת כהונת הממשלה מאיימות להפוך את ישראל ל"דמוקרטיה בשמה בלבד, אך לא במהותה".

לפני ימים אחדים פרסם העיתון ניו יורק טיימס מאמר מערכת תקיף, ובין היתר הזהיר ש"ממשלת הימין הקיצוני שתקום בישראל שונה מכל הממשלות הקודמות. לא ניתן לראות בניצחונו של נתניהו מנדט רחב לבצע ויתורים לקבוצות דתיות קיצוניות ולאומניות-קיצוניות שמעמידות את האידאל של מדינה יהודית ודמוקרטית בסכנה". עוד נכתב כי "הממשלה של נתניהו היא איום משמעותי על עתידה של ישראל. נתניהו עושה כל מה שהוא יכול כדי להישאר בשלטון ונענה לדרישות של הגורמים הקיצוניים ביותר בפוליטיקה הישראלית".

בתגובה למאמר, נתניהו פרסם ציוץ תקיף בחשבון הטוויטר שלו. "אחרי שהשואה נקברה במשך שנים בעמודים האחרונים, ואחרי שהעיתון ביצע לישראל דמוניזציה במשך שנים בעמודים הראשיים שלו, הניו יורק טיימס קורא עכשיו באופן מביש לחתור תחת הממשלה הנבחרת של ישראל", כתב ראש הממשלה המיועד.

