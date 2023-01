הרוגים ופצועים במתקפת טילים על קייב: יומיים לאחר פיצוץ הגשר המחבר בין חצי האי לרוסיה, ולראשונה מאז יוני - פיצוצים חזקים נשמעו הבוקר (שני) בעיר קייב שבאוקראינה. על פי דיווחים בתקשורת האוקראינית, הפצצות רוסיות נוספות בוצעו בכל רחבי המדינה ונשמעו גם במחוזות ז׳יטומיר, חמלצניקי, לבוב, דנייפרו, טרנופול ודנייפרופטרובסק. בנוסף מדווחים התושבים על הפסקות חשמל נרחבות בכל רחבי אוקראינה. המטרו של קייב הפסיק את פעילותו וחזר לשמש כמקלט. במקביל להפצצות המאסיביות של רוסיה, צפוי פוטין לכנס את מועצת הביטחון הרוסית.

מדובר בכינוס חריג של המועצה שגם זכה להודעה מקדימה - מה שלא קורה בדרך כלל. ההערכה היא שהמועצה תעסוק בצעדי תגובה למתקפה בגשר קרץ' בחצי האי קרים, וגם עשויים לדון בה בפיטורים ומינויים בצמרת הביטחונית ברוסיה. כזכור אתמול (ראשון), האשים פוטין את אוקראינה באחריות לפיצוץ הגשר ואמר שזו מתקפת טרור: "אין כל ספק, זוהי פעולת טרור שנועדה להרוס תשתית אזרחית חשובה ביותר. זה תוכנן, בוצע והוזמן על ידי הכוחות המיוחדים של אוקראינה".

14:29: בדוברות המשטרה האוקראינית מעדכנים כי מניין ההרוגים עלה ל-10 בני אדם, ומספר הפצועים הוא למעלה מ-60

13:48: שירותי החירום של אוקראינה מעדכנים כי אין חשמל בחמישה מחוזות באוקראינה: לבוב, פולטבה, סומי, חארקוב וטרנופול. במחוזות אחרים - אספקת החשמל לא סדירה

13:33: האיחוד האירופי: התקיפות של רוסיה נגד אזרחים מהוות פשעי מלחמה

13:31: שר החוץ האוקראיני דמיטרו קולבה מגיב על הנאום של פוטין: התקיפה על הגשר בחצי האי קרים לא הייתה התגרות ברוסית. רוסיה שלחה טילים על אוקראינה עוד לפני תקיפת הגשר. פוטין נואש בגלל התבוסות שלו בשדה הקרב, ומשתמש בטרור טילים כדי לנסות לשנות את המצב לטובתו

13:24: עוד מדבריו של פוטין: רוסיה ביצעה תקיפה מאסיבית בנשק בדיוק גבוה בתשתיות אוקראיניות - על תשתיות אנרגיה, תשתיות צבאיות ותשתיות תקשורת

13:05: פוטין מאיים: אם התקיפות נגד רוסיה יימשכו, התגובה תהיה קשה מאוד

13:03: החל כינוס מועצת הביטחון הרוסית בראשות הנשיא פוטין, במהלכו צפויות לעלות דרכי תגובה לפגיעה המיוחסת לאוקראינה בגשר קרץ'

13:00: נשיא בלארוס לוקשנקו: אלפי חיילים רוסים צפויים להגיע לבלארוס בקרוב

12:51: דובר הקרמלין דמיטרי פסקוב: נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ייפגש עם מנכ"ל הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי מחר בסנט פטרבורג

מתקפת טילים על קייב | צילום: רויטרס

12:34: זלנסקי שוחח גם עם נשיא צרפת מקרון: "דנו בחיזוק ההגנה האווירית שלנו, הצורך בתגובה אירופאית ובינלאומית נוקשה כמו גם הגברת הלחץ על הפדרציה הרוסית", כתב זלנסקי

12:24: דיווח: בניין שגרירות גרמניה בקייב נפגע במתקפת הטילים על הבירה היום

12:19: מפקד צבא אוקראינה ולרי זלוז'ני מעדכן: רוסיה שיגרה 75 טילים לעבר המדינה. עוד נמסר כי 41 טילים הופלו על ידי מערכת ההגנה האווירית באוקראינה. זלוז'ני ציין כי נוסף לתקיפות הטילים, הרוסים משתמשים גם במטוסים וברחפנים

12:17: זלנסקי הודיע כי סיכם עם קנצלר גרמניה אולף שולץ על פגישה דחופה של מדינות ה-G7. זלנסקי ינאם בפגישה הזו

12:02: דיווח: לפחות 50 מל"טים איראניים שוגרו משטח בלארוס לעבר קייב בשעות האחרונות

12:00: סגן ראש ממשלת מולדובה הודיע ששלושה טילי שיוט רוסיים חצו את המרחב האווירי של המדינה

11:47: גם לבוב נותקה לחלוטין מחשמל

11:46: דיווחים בדקות האחרונות על פיצוצים נוספים רבים בקייב, חארקוב, לבוב, קריבוי רוג, ניקולאייב ועוד ערים רבות נוספות

מתקפת טילים על קייב | צילום: רויטרס

11:40: העיר חארקוב נותקה לגמרי מחשמל וממים בגלל ההפצצות - כך מעדכן ראש העיר איגור טרחוב

11:26: דוברת שירותי החירום של קייב, סבטלנה וודולגה, מעדכנת כי לפחות 30 בני אדם נפגעו בהפגזות בקייב

11:22: הרוסים מדווחים כי השגרירויות האירופיות בקייב החלו להתפנות מאוקראינה

11:20: פיצוצים נשמעים בלבוב

11:14: במקביל בבלארוס: הנשיא אלכסנדר לוקשנקו מקיים בשעה זו פגישה עם הצבא ועם כוחות הביטחון

11:07: עוד אמר זלנסקי בסרטון וידאו שפורסם בעמוד הטלגרם שלו: "אנחנו מתמודדים עם טרוריסטים"

11:06: זלנסקי קורא לתושבי אוקראינה להישאר במרחבים מוגנים: "יש לנו בוקר קשה, עשרות טילים נורו על מדינתנו, יחד עם מל"טים תוצרת איראן. יש להם 2 מטרות: מתקני האנרגיה ואזרחים תמימים. המטרות והזמן נבחרו במיוחד, כדי לגרום לנזק רב ככל האפשר. הישארו היום במקלטים והקפידו על כללי הבטיחות"

10:40: פיצוצים נוספים נשעמים בקייב - מהבוקר 10 פיצוצים חזקים לפחות

10:27: אזעקות באודסה

10:25: באוקראינה מדווחים כי חלק מבתי הספר עוברים ללימודים מקוונים בגלל ההתקפות

10:21: ראש עיריית חארקוב הודיע כי נרשמה פגיעה בתשתית אנרגטית בעיר. כתוצאה מכך יש הפסקות חשמל נרחבות

10:17: מספר ההרוגים והפצועים עולה - לפחות 8 הרוגים ו-24 פצועים בקייב

10:06: ראש עיריית לבוב אנדריי סאדובוי מעדכן כי בעיר מתבצעות עבודות למען תיקון רשת הסלולר שנפגעה הבוקר, וכי היא חשוב לעבוד בקרוב

10:01: תקיפה מכוונת נגד אתר "קשתות החירות" בקייב. גשר סמוך למקום נפגע מטיל

09:59: ראש עיריית קייב ויטלי קליצ׳קו מבקש מכל התושבים להישאר במקום מוגן בעת האזעקות, ולא לצאת מהבתים

09:57: אזעקות נשמעות בכל רחבי אוקראינה

09:55: מתקפה על זפרוז׳יה: אדם אחד נהרג, 5 נפצעו

09:52: אנטון גרשנקו, יועץ בכיר לממשל האוקראיני מעדכן: 5 הרוגים בקייב ו-12 פצועים בעקבות המתקפה הרוסית על העיר

09:49: המפקד החדש של הכוחות הרוסיים באוקראינה סרגיי סורוביקין לתקשורת הרוסית: "האויבים של רוסיה לא התחילו את הבוקר הזה עם כוס קפה"

09:46: פיצוצים במחוז ויניצה, מעל ניקולאייב - מערכות ההגנה האווירית הצליחו להפיל את כל הטילים ששוגרו לעבר המחוז

09:44: זלנסקי: היום הוא היום ה-229 למלחמה. הם מנסים להשמיד אותנו ולמחוק אותנו מעל פני האדמה

09:40: כל התקשורת האוקראינים מעדכנים כי פיצוצים נשמעים במחוזות ז׳יטומיר, חמלצניקי, לבוב, דנייפרו וטרנופול

מתקפת טילים על קייב | צילום: רויטרס

09:34: עוד פיצוצים בקייב ודנייפרופטרובסק

09:32: תושבים במחוזות במחוזות קייב, לבוב וטרנופול מדווחים על הפסקות חשמל נרחבות

09:30: סוכנות הידיעות הרוסית טאסס מדווחת שאחד הפיצוצים בקייב נשמע פיצוץ נברחוב וולדימירסקאיה - שם שוכן הבניין של שירותי הביטחון האוקראינים

09:27: הרשויות בקייב הודיעו כי המטרו העירוני מפסיק את עבודתו וכל התחנות ישמשו בתור מקלט

09:20: בתקשורת האוקראינית מדווחים על פיצוצים במחוזות קייב ולבוב

08:55: מתקפת טילים גם על העיר דנייפרופטרובסק הנמצאת דרום מזרחית לקייב

08:34: דיווחים על פיצוצים בקייב - לראשונה מאז יוני

מתקפת טילים על קייב | צילום: רויטרס

אזעקות נשמעות בכל רחבי אוקראינה. פיצוצים נשמעים גם בחארקוב. בזפוריז'יה, דווח על בניין אזרחי שהופגז יממה אחרי הפצצה קודמת שבה נהרגו לפחות 14 ונפצעו קרוב ל-50. במחוז ויניצה דווח כי מערכות ההגנה האווירית הצליחו להפיל את כל הטילים ששוגרו לעבר המחוז. פיצוצים חזקים נשמעים גם בדנייפרופטרובסק הנמצאת דרום מזרחית לקייב.

בעדכון היומי של המודיעין הבריטי נמסר כי כוחות רוסים התקדמו עוד 2 קילומטרים לכיוון העיר באחמוט, שחשובה מבחינה אסטרטגית, במהלך השבוע האחרון. הדיווח המודיעיני מאשר את דבריו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שטען בסרטון וידאו שפרסם ביום שבת, כי חיילים ממדינתו היו מעורבים בקרבות קשים מאוד ליד באחמוט.

העיר באחמוט נמצאת על כביש ראשי המוביל לערים סלובאנסק וקרמטורסק, הממוקמות במחוז דונבאס שרוסיה טרם כבשה במלואו.

WATCH: BBC reporter was live on air when the Ukrainian capital was hit by Russian missiles pic.twitter.com/KVDC3wK7zJ